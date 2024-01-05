未经用户同意放快递柜罚款最高 3 万元，《快递市场管理办法》3 月 1 日起施行

IT之家 1 月 5 日消息，据交通运输部网站 1 月 4 日消息，《快递市场管理办法》（下称《办法》）已于 2023 年 12 月 8 日经第 28 次部务会议通过，现予公布，自 2024 年 3 月 1 日起施行。

修订后的《办法》共 9 章 57 条，主要内容包括：明确促进快递发展的保障措施，建立绿色低碳发展的制度导向，优化快递市场秩序的规制方式，加强消费者使用快递服务的权益保护，体现快递安全发展的制度要求，完善快递行业治理的制度手段等。

官方解读称，2013 年公布施行的《办法》，在加强快递市场管理、促进快递业健康发展方面发挥了重要作用。随着快递业高质量发展进程不断加快，快递业务量持续增长，人民群众对快递服务的期望不断提高，《办法》与行业发展、行业实践不适应、不协调的问题越来越突出，需要全面修订。

一是快递业高质量发展产生了一些成熟经验和制度需求，需要上升为制度安排，为快递市场建立明确的制度预期；

二是快递绿色发展面临新的任务，需要建立更为全面的制度导向，指引快递行业绿色低碳发展；

三是快递企业虚假签收、擅自使用箱递或站递等服务质量问题时有发生，需要强化对消费者使用快递服务的制度保障，保护消费者合法权益；

四是《中华人民共和国个人信息保护法》等法律、行政法规作出了一些新的规定，需要衔接上位法的制度安排。

IT之家注意到，新公布的《办法》中提到：经营快递业务的企业未经用户同意，不得代为确认收到快件，不得擅自将快件投递到智能快件箱、快递服务站等快递末端服务设施。

经营快递业务的企业有下列情形之一的，由邮政管理部门责令改正，予以警告或者通报批评，可以并处 1 万元以下的罚款；情节严重的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：

（一）未经用户同意代为确认收到快件的；

（二）未经用户同意擅自使用智能快件箱、快递服务站等方式投递快件的；

（三）抛扔快件、踩踏快件的。

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