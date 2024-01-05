江淮钇为批量交付全球首款钠电池汽车，CLTC 续航 230km

IT之家 1 月 5 日消息，据安徽日报报道，江淮钇为今日在安徽安庆正式向用户批量交付全球首款钠电池车。

据介绍，此次交付的钠电版花仙子搭载的由中科海钠供应的 32140 钠离子圆柱电芯，该款电芯单体容量 12Ah，能量密度≥130Wh/kg，采用铜基层状氧化物 + 硬碳的技术路线。

江淮钇为是江汽集团对旗下新能源乘用车板块“混改”后成立的全新品牌。这款搭载钠离子电芯的花仙子采用了蜂窝电池安全结构，整个电池包容量 23.2kWh，CLTC 续航里程达到 230km，百公里电耗水平接近 10 度电。

据透露，江淮钇为还将在下半年推出 300km 续航的钠电版车型。

IT之家注意到，江淮钇为早在 2023 年 2 月就首发了行业首台钠离子电池试验车，并在 4 月份的上海车展展出了旗下首款车型钇为 3 的钠电版本。钇威科技董事长夏顺礼表示：“钠电池会成为一种重要的动力电池品种，有望与磷酸铁锂电池形成相互补充的产业格局，成为一种低成本的解决方案，助推大众化电动车的普及。”

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