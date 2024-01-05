麦当劳中国与菜鸟签署战略合作协议，食品包材上植入 RFID 标签

IT之家 1 月 5 日消息，1 月 4 日，麦当劳中国与菜鸟集团签署供应链数字化建设战略合作协议。根据协议，双方将从射频识别（RFID）项目起步，深入推进菜鸟 RFID 解决方案在麦当劳供应链的落地和实施，同时共同探索供应链数字化、自动化等方面的合作，助力麦当劳中国供应链数字化建设，提升供应链效率和溯源能力，改善顾客和员工体验。

▲ 麦当劳中国与菜鸟战略合作签约仪式

以物联网为例，根据协议，麦当劳中国将在食品供应链链路中部署菜鸟 RFID 技术。麦当劳中国将在食品包材上植入菜鸟 RFID 标签，由于 RFID 具有群读功能和独特的识别码，商品就能拥有一张打通“生产 — 物流 — 餐厅”环节的唯一“数字身份证”。

据介绍，这让产品不仅可以有效提升货物盘点与物流效率，还能助力打造端到端的智慧化物流，实现数字化监控与追溯和供应链信息互联协同。在麦当劳中国目前与菜鸟合作推进的 RFID 试点项目中，餐厅每天盘存的所需时间由一小时降低至 15 分钟，且库存数据准确性提升 30%。

IT之家注：射频识别（英语：Radio-frequency identification，缩写 RFID）是一种无线通信技术，可以通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。射频标签可以附着于物品上并用于对库存、资产、人员等的追踪与管理。

2023 年 4 月，由菜鸟主导的精准射频识别技术（RFID）电子标签芯片出货量已超 1 亿片，物流企业中位居首位。

▲ 菜鸟 RFID 标签芯片示意图

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