《辐射》元老开发者 Tim Cain 加盟黑曜石《天外世界 2》游戏

IT之家 1 月 5 日消息，微软旗下黑曜石游戏团队曾开发《辐射：新维加斯》《天外世界》等作品，目前正在制作《天外世界 2》。

根据外媒“Rock, Paper, Shotgun,”报道，《辐射》系列 IP 元老级开发者 Tim Cain 将加盟《天外世界 2》，担任游戏顾问。

Cain 在接受采访时表示：“他们试图在续作中做一些事情，当然我不能谈论，但我被吸引了，因为它与我过去做过的事情很相似。”

Tim Cain 曾和 Leonard Boyarsky 一起担任初代《辐射》游戏的制作人，他也曾参与初代《吸血鬼：避世血族》、《永恒之柱》以及初代《天外世界》的开发。

如果你觉得贝塞斯达的《辐射 76》等作品丧失了系列灵魂，那么可以期待一下黑曜石的新作。不过IT之家发现，该游戏还未公布发售时间，微软在 E3 2021 Xbox 发布会上放出了《天外世界 2》的早期预告片，游戏将登陆 Xbox Series / PC 平台，首发加入 XGP 订阅。

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