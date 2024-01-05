两部门：开展直播电商助农行动，让直播带货成为“新农活”

IT之家 1 月 5 日消息，国家发展改革委、国家数据局今日发布《数字经济促进共同富裕实施方案》提出，将推动数字技术和实体经济深度融合，通过数字化手段促进、解决发展不平衡不充分问题，推进全体人民共享数字时代发展红利。

图源 Pixabay

IT之家汇总《方案》列出的部分措施如下：

加快乡村产业数字化转型步伐

深入实施数字乡村发展行动，以数字化赋能乡村振兴。提升农村数字基础设施水平，持续推进电信普遍服务，深化农村地区网络覆盖，加快“宽带边疆”建设，不断提升农村及偏远地区通信基础设施供给能力，深入推进智慧广电，开展智慧广电乡村工程，全面提升乡村广播电视数字化、网络化、智能化水平。

大力发展智慧农业，结合不同区域、不同规模的农业生产特点，以先进适用为主攻方向，推动智能化农业技术装备应用，提升农业科技信息服务。积极培育发展新业态新模式，深入发展“数商兴农”，实施“互联网 +”农产品出村进城工程，开展直播电商助农行动，培育一批电商赋能的农产品网络品牌和特色产业。

加大农村数字人才培养力度

提升农民数字素养与技能，持续推进农民手机应用技能培训，开展智慧农业应用、直播电商等课程培训，让手机成为“新农具”，数据成为“新农资”，直播带货成为“新农活”。

加强数字素养与技能教育培训

持续丰富优质数字资源供给，推动各类教育、科技、文化机构积极开放教育培训资源，共享优质数字技能培训课程。不断完善数字教育体系，将数字素养培训相关内容纳入中小学、社区和老年教育教学活动，加强普通高校和职业院校数字技术相关学科专业建设。构建数字素养与技能培训体系，搭建开放化、长效化社会培训平台，加大重点群体培训力度。

实施“信息无障碍”推广工程

持续推动各类应用开展适应性改造，聚焦老年人、残疾人等群体的特定需求，重点推动与其生产生活密切相关的网站、手机 App 的适应性改造。探索建立数字技术无障碍的标准和规范，明确数字产品的可访问标准，建立文字、图像、语音等多种交互手段标准。

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