不用担心弹壳砸到人了，国产自毁式增雨防雹火箭首次飞行试验取得成功

IT之家 1 月 5 日消息，据“中国航天科技集团”公众号消息，近日，由中国航天科技集团有限公司四院中天火箭公司自主研制的自毁式增雨防雹火箭开展了首次飞行试验，顺利获取相关数据，试验取得圆满成功。

本次试验共发射 4 发实弹和 3 发测高弹，火箭发射高度均达到预定要求，爆炸体均成功工作，为后续开展进一步研制提供了关键的数据指标。

据介绍，为了最大化减少对人员、建筑物的影响，中天火箭公司立项研制了新型增雨防雹火箭 —— 自毁式增雨防雹火箭。该火箭采用先进的设计方法，可确保催化剂播撒结束后箭体爆炸自毁成重量不大于 100 克的碎片，并于火箭作业后消散在空中，不构成对地面人员及建筑物的损毁。此次试验的圆满成功，有力推动了该火箭的研制进展，为后续火箭工作可靠性等相关试验的开展奠定了坚实基础。

据沸点视频 2022 年 8 月报道，四川广安岳池县的许先生店门口坠落一个疑似人工降雨炮壳，差点砸到过路行人。IT之家从视频中发现，这个弹壳就是来自中天火箭公司的增雨防雹火箭。

人工增雨的原理，主要是借催化剂改变云滴的性质、大小和分布的状况，制造云滴长大的条件，使其按照自然过程而形成降雨。人工增雨剂则是一些用来人工降雨的化学物质，包括碘化银、碘化亚铜、干冰、盐水等。

中天火箭公司目前拥有 WR 系列增雨防雹火箭，是我国较早进行增雨防雹火箭研制生产的企业之一，参与了人工影响天气火箭类作业系统行业标准的制定，WR 系列增雨防雹火箭产品多次用于北京奥运会、南京青奥会、杭州 G20 峰会、建军 90 周年朱日和阅兵等国际或国家级大型重要活动的天气保障工作。

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