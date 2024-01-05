中国人民银行：2024 年开展整治拒收现金专项行动，稳妥推进数字人民币研发应用

IT之家 1 月 5 日消息，2024 年中国人民银行工作会议 1 月 4 日-5 日在北京召开，会议对 2023 年工作进行了总结，分析当前形势，部署了 2024 年工作。

IT之家从公告获悉，中国人民银行指出 2024 年要持续提升金融服务和管理水平，着力提升境外来华人员支付服务水平，持续推动优化境外银行卡受理环境、提升手机支付便利性，引导重点银行和支付机构优化我国居民和境外来华人员账户服务。强化现金服务与管理，扎实开展整治拒收现金专项行动，加大处罚和公告力度。稳妥推进数字人民币研发应用，有序推进信息科技系统整合，加快推进国家金库工程建设，加强征信和反洗钱监管。

会议还提到，2024 年要稳慎扎实推进人民币国际化，进一步完善便利人民币跨境使用政策体系，推动重点企业、重点领域、重点地区人民币使用。优化人民币清算行布局，加强国际间货币合作，推动离岸人民币市场健康发展。加强跨境人民币业务监管。加大跨境支付系统建设及拓展力度。

金融方面，会议提到要积极参与国际金融治理，深化国际金融合作，推动高水平开放。依托二十国集团、国际货币基金组织、国际清算银行等平台，推进全球宏观政策协调。积极参与多边开发机构治理，深化双边务实金融合作。着力推动金融业高水平开放。有序推动境内外金融基础设施互联互通。积极参与涉及金融业的国际贸易规则研究制定。稳步推进外汇领域改革开放。

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