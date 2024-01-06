今日小寒：处三九日，大雪厚半尺

IT之家1 月 6 日消息 今天是二十四节气中的倒数第二个，小寒，一般就是公历的 1 月 4 日或 5 日或 6 日。每当小寒节气到来，意味着一年中最冷的日子就开始了。

此时节，将值一年中最寒冷的“三九”时段，“滴水成冰手难舒”，河流冰封，土壤冻结。①做好防寒保暖措施；②多吃红枣、萝卜、牛肉、鸡肉等食物，提高抗寒能力；③旧岁已近暮，新岁将登场。准备过年啦！

随着气候变化，虽然几乎每个节气都在变暖，但最冷的三个节气，始终是：第一名小寒，小寒是二十四节气中最冷的节气，尽管它叫小寒。第二名大寒、第三名冬至。

所以小寒的天气，按照陶渊明的说法是：“凄凄岁暮风，翳翳 [yì yì，晦暗] 经日雪。”风雪交加，几乎是一种常态。即使大白天，也是天色晦暗，“荆扉昼常闭”，人们只能整天躲藏在屋子里，“邈与世相绝”，让自己“闭关”，完全与世隔绝。

小寒大寒，冷成冰团。全国许多地区都下起了雪花。

▲ 图自云日历。

与大小暑不同，一般来说，小寒的温度要比大寒更低。根据中国的气象资料，小寒是气温最低的节气，只有少数年份的大寒气温低于小寒的。

小寒气温

小寒时北京的平均气温一般在一 5℃上下，极端最低温度在 —15℃以下；

东北北部地区，这时的平均气温在-30℃左右，极端最低气温可低达-50℃以下，午后最高气温平均也不过-20℃。黑龙江、内蒙古和新疆 45°N 以北的地区及藏北高原，平均气温在-20℃上下，40°N 附近的河套以西地区平均气温在-10℃上下。

到秦岭、淮河一线平均气温则在 0℃左右，此线以南已经没有季节性的冻土，冬作物也没有明显的越冬期。这时的江南地区平均气温一般在 5℃上下，虽然田野里仍是充满生机，但亦时有冷空气南下，造成一定危害。

饮食风俗

进入到冬天，在饮食上，涮羊肉火锅、吃糖炒栗子、烤白薯成为小寒时尚。俗语说“三九补一冬，来年无病痛”，说的就是冬令食羊肉调养身体的做法。

南京菜饭

古时，南京人对小寒颇重视，但随着时代变迁，现已渐渐淡化，如今人们只能从生活中寻找出点点痕迹。

到了小寒，老南京一般会煮菜饭吃，用矮脚黄青菜与咸肉片、香肠片或是板鸭丁，再剁上一些生姜粒与糯米一起煮，可谓是真正的“南京菜饭”，甚至可与腊八粥相媲美。

广东糯米饭

广州传统，小寒早上吃糯米饭，把腊肉和腊肠切碎，炒熟，花生米炒熟，加一些碎葱白，拌在饭里面吃。

广东人很讲究食疗。小寒因处隆冬，土气旺，肾气弱，因此，饮食方面宜减甘增苦，补心助肺，调理肾脏。

养生小食谱

当归生姜羊肉汤

当归 20 克，生姜 30 克，羊肉 500 克，黄酒、调料适量。将羊肉洗净，切为碎块，加入当归、生姜、黄酒及调料，炖煮 1～2 小时，食肉喝汤。

有温中补血、祛寒强身的作用，适用于神疲乏力、面色苍白、畏寒肢冷等血虚及阳虚的人群。

羊肾红参粥

鹿肾（或羊肾）1 只，红参 3 克，大米 100 克，调料少许。将羊肾切开，剔去内部白筋，切为碎末，红参打为碎末，大米洗净，加入适量水及调料，煮 1 小时食用。

有益气壮阳、填精补髓的作用，适用于虚弱无力、腰膝酸软、畏寒怕冷、耳聋耳鸣、性功能减退等肾阳不足的人群。

胡桃仁饼

胡桃仁（或核桃仁）50 克，面粉 250 克，白糖少许，将胡桃仁打为碎末，与面粉混合在一起，加水适量，搅拌均匀，烙为薄饼食用。

有补肾御寒、润肠通便的作用，适用于肾虚腰痛腿软、畏寒怕冷、大便干结等肺肾两虚的人群。

素炒三丝

配料：干冬菇 1.5 两，青椒 2 个，胡萝卜 1 根，植物油、白糖、黄酒、味精、盐、水淀粉、鲜汤麻油适量。

做法：冬菇水发洗净，挤干水分，切成细条，胡萝卜、青椒洗净切丝。锅内放油烧热，将三丝入锅煸炒后，放黄酒、糖、再煸炒，然后加鲜汤、盐，待汤烧开后加味精，用淀粉勾芡，淋上麻油，盛入盘内即可。

功效：健脾化滞，润燥。

饮食禁忌：狗肉忌与绿豆，杏仁，菱角同食。患有顽固性皮肤瘙痒症者忌食香菇。

丝瓜西红柿粥

配料：丝瓜 500 克，西红柿 3 个，粳米 100 克，葱姜末、盐、味精适量。

做法：丝瓜洗净去皮，切小片西红柿洗净切小块备用。粳米洗净放入锅内，倒入适量清水置火上煮沸，改文火煮至八成熟，放入丝瓜、葱姜末、盐煮至粥熟，放西红柿、味精稍炖即成。

功效：清热，化痰止咳，生津除烦。（患有痤疮的人可长期食用）。

下面是关于小寒的古诗词：

清远舟中寄耘老

【宋】苏轼

小寒初渡梅花岭，万壑千岩背人境。

清远聊为泛宅行，一梦分明堕乡井。

觉来满眼是湖山，鸭绿波摇凤凰影。

海陵居士无云梯，岁晚结庐颍水湄。

山腰自悬苍玉佩，野马不受黄金羁。

门前车盖猎猎走，笑倚清流数鬓丝。

汀洲相见春风起，白苹吹花散烟水。

万里飘蓬未得归，目断沧浪泪如洗。

北雁南来遗素书，苦言大浸没我庐。

清斋十日不然鼎，曲突往往巢龟鱼。

今年玉粒贱如水，青铜欲买囊已虚。

人生百年如寄尔，七十朱颜能有几。

有子休论贤与愚，倪生枉却带经锄。

天南看取东坡叟，可是平生废读书。

浣溪沙

【宋】舒亶

燕外青楼已禁烟。小寒犹自薄胜绵。

画桥红日下秋千。惟有樽前芳意在，

应须沈醉倒花前。绿窗还是五更天。

望月婆罗门 元夕

【金】王寂

小寒料峭，一番春意换年芳。

蛾儿雪柳风光。开尽星桥铁锁，平地泻银潢。

记当时行乐，年少如狂。

宦游异乡。对节物、只堪伤。

冷落谯楼水淡月，燕寝馀香。

快呼伯雅，要洗我、穷愁九曲肠。

休更问、勋业行藏。

蜡梅香

【宋】喻陟

晓日初长，正锦里轻阴，小寒天气。

未报春消息，早瘦梅先发，浅苞纤蕊。

搵玉匀香，天赋与，风流标致。

问陇头人，音容万里。待凭谁寄。

一样晓妆新，倚朱楼凝盼，素英如坠。

映月临风处，度几声羌管，愁生乡思。

电转光阴，须信道、飘零容易。

且频欢赏，柔芳正好，满簪同醉。

鹧鸪天

【宋】周紫芝

读尽牙签玉轴书。不知门外有园蔬。

借令未解銮坡去，也合雠书在石渠。

微雨後，小寒初。满斟长寿碧琳腴。

不须更问荆州路，便上追锋御府车。

烛影摇红

【宋】张榘

春小寒轻，南枝一夜阳和转。

东君先递玉麟香，冷蕊幽芳满。

应把朱帘暮卷。更何须、金猊烟暖。

千山月淡，万里尘清，酒樽经卷。

楼上胡床，笑谈声里机谋远。

甲兵百万出胸中，谁谓江流浅。

憔悴狂胡计短。定相将、来朝悔晚。

功名做了，金鼎和羹，卷藏袍雁。

天南看取东坡叟，可是平生废读书。

微雨

【宋】陆游

晡後气殊浊，黄昏月尚明。

忽吹微雨过，便觉小寒生。

树杪雀初定，草根虫已鸣。

呼童取半臂，吾欲傍阶行。

小园独酌

【宋】陆游

横林摇落微弄丹，深院萧条作小寒。

秋气已高殊可喜，老怀多感自无欢。

鹿初离母斑犹浅，橘乍经霜味尚酸。

小酌一卮幽兴足，岂须落佩与颓冠？

早发竹下

【南宋】范成大

结束晨妆破小寒，跨鞍聊得散疲顽。

行冲薄薄轻轻雾，看放重重迭迭山。

碧穗炊烟当树直，绿纹溪水趁桥湾。

清禽百啭似迎客，正在有情无思间。

窗前木芙蓉

【南宋】范成大

辛苦孤花破小寒， 花心应似客心酸。

更凭青女留连得， 未作愁红怨绿看。

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