5 年额外赚 9 亿美元，消费者组织控诉星巴克“小动作”：诱导用户充值

IT之家 1 月 6 日消息，华盛顿消费者保护联盟于 12 月 19 日提交投诉，称星巴克在支付系统中“搞小动作”，如果余额无法购买最便宜的饮料，那么这笔钱基本上就处于“冻结”状态。

该消费者组织控诉星巴克在支付系统中，不允许用户通过组合支付的方式消费余额，也不支持用户将其作为小费使用，意味着用户只能充值，才能使用这笔余额。

该消费者组织认为星巴克的行为是一种“非自愿充值”，顾客可以为星巴克卡充值特定金额，最低金额为 10 美元，但该应用程序显示最低金额为 15 美元，并自动设置默认充值金额为 25 美元。

该组织的活动经理克里斯・卡特（Chris Carter）谈到了星巴克是如何操纵其支付系统，使消费者无法花光账户里的钱：

支付平台上的几块钱听起来并不多，但加起来就不少了。在过去的五年里，星巴克将近 9 亿美元（IT之家备注：当前约 64.44 亿元人民币）未使用的礼品卡和应用程序资金宣称为公司收入，从而提高了公司利润，最终成为了高管奖金。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。