科学家研发新型“橡胶”太阳能电池，拉伸 40% 光电转换率仍保持 19%

IT之家 1 月 6 日消息，韩国科学家近日研发出新型聚合物材料，成功实现了一种可拉伸的有机太阳能电池。这种材料的最大特点在于，即使在拉伸超过其原始状态 40% 的情况下，光电转换效率依然能够保持 19%。

这种新型导电聚合物具有很高的光伏特性，可以像橡胶一样拉伸。这种新开发的聚合物有望成为下一代可穿戴电子设备的电源。

该项目由 Bumjoon Kim 教授领导，韩国高等技术研究院（KAIST）化学与生物分子工程系（CBE）研发，相关成果于去年 12 月发表在《joules》上。

开发人员指出，随着便携式电动设备市场的快速增长，可同时工作和伸展的柔性太阳能电池作为一种电源备受关注。

Kim 教授的团队找到了一种解决方案，并报告说，在同类弹性太阳能电池中，他们的效率最高。

这种新材料通过化学键合，结合高度可拉伸的聚合物与一种具有出色电气性能的导电聚合物，这种柔性太阳能电池的效率高达 19%，拉伸能力是现有同类产品的十倍。事实上，这种光电池能够将其长度增加 40%，而且仍然能够正常工作。

Kim 教授表示：

通过这项研究，我们不仅开发出了世界上最高效的可拉伸有机太阳能电池，更重要的是，我们还开发出了一种新型聚合物，可用作各种需要延展性电子设备的基础材料。

参考

Jin-Woo Lee, Heung-Goo Lee, Eun Sung Oh, Sun-Woo Lee, Tan Ngoc-Lan Phan, Sheng Li, Taek-Soo Kim, Bumjoon J. Kim. Rigid- and soft-block-copolymerized conjugated polymers enable high-performance intrinsically stretchable organic solar cells. Joule, 2023。

DOI: 10.1016/j.joule.2023.11.005

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