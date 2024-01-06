欧空局计划 9 月发射“普罗巴 3 号”任务：人造日食，以研究日冕

IT之家 1 月 6 日消息，欧空局（ESA）近日发布公告，准备发射两颗“普罗巴 3 号”（PROBA-3）卫星，要完成此前认为不可能完成的任务：通过人造日食，以便长时间观测日冕。

欧空局的“普罗巴 3 号”任务计划始于 2006 年，目前 Coronagraph 和 Occulter 两颗卫星处于开发的最后阶段，已经准备好发射。

迄今为止，只有在日全食时，人们才能从地球上单独看到日冕，否则日冕会被太阳的亮度淹没。

日冕 (solar corona)，一种自然现象，是指太阳大气的最外层（其内部分别为色球层和光球层），厚度达到几百万公里以上。色球层之外为日冕层，它温度极高，日冕温度有 100 万摄氏度，粒子数密度为 1015 / m。

欧空局的“普罗巴 3 号”任务计划利用两颗卫星重现日全食，其中一颗卫星遮挡太阳，而另一颗卫星则可以观测日冕。

欧空局表示：

“普罗巴 3 号”任务是欧空局也是全球首次高精度编队飞行技术演示，两颗卫星将作为太空中的“大型刚性结构”保持固定构型一起飞行，以验证编队飞行技术和交会实验。

这两颗卫星的运行距离很近，相距仅 144 米（但最近距离可达 25 米，最远距离可达 250 米），确保它们保持精确定位的系统需要 GPS 和一系列摄像头。

欧空局计划 9 月发射“普罗巴 3 号”任务，一直持续运行到 2026 年。

IT之家附上该项目官方介绍地址，感兴趣的用户可以深入阅读。

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