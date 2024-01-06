魅族 18/18s 手机推送 Flyme10.3 系统更新，PC 互联支持文件夹传输

IT之家 1 月 6 日消息，据IT之家网友反馈，魅族 18/18s 系列手机现已推送 Flyme10.3.0.0A 稳定版更新，安装包大小为 525.53 MB。

IT之家附更新内容（魅族 18 Pro 为例）：

系统外观和界面

通知和控制中心支持选择独立面板或经典面板，选择路径：系统设置 > 导航和快捷操作 > 通知和控制中心

独立面板：屏幕顶部左侧 3/4 区域下滑呼出通知中心，右侧 1/4 区域下滑呼出控制中心，从通知中心空白处下滑可呼出控制中心

经典面板：从状态栏下滑同时展示消息通知和部分快捷开关，再次下滑展示完整控制中心

锁屏新增多款时间字体样式，新增息屏和锁屏小插件，支持修改锁屏时间文字及插件内容的颜色，锁屏壁纸新增黑白和清新两种显示效果，桌面壁纸可选同步锁屏或自选设置显示效果

设置壁纸时支持双指放大 / 缩小及平移壁纸位置，一站式设置息屏、锁屏、桌面外观，轻松打造专属个性系统，路径：设置 > 系统外观

锁屏画报取消“壁纸同时应用到桌面”选项，如需使用可在设置 > 系统外观 > 桌面选择同步锁屏壁纸或更换桌面壁纸

桌面编辑新增批量卸载应用，长按桌面空白处进入编辑模式，选中需要卸载的应用后选择屏幕顶部的卸载

系统

搜狗输入法魅族版应用架构更新，请在更新系统版本前到输入法设置 > 个人中心 > 词库中手动同步一次个人词库，更新系统后再次前往该路径手动同步，以完成输入法个人词库同步

聚合支付支持记忆支付方式，下一次启动时默认打开上次所使用的支付方式

桌面侧边索引列表新增支持分身应用、应用快捷方式、快应用、小程序

系统字体大小修改时桌面应用名称大小跟随修改，仅修改桌面应用名称大小时不影响系统字体大小

新增双无线网络加速，可同时连接 5GHZ 和 2.4GHz 不同频段无线网络，加速下载任务

文件管理支持 RAR5 格式的压缩文件解压

优化多个系统功能及应用内的视觉和动画效果

Android 安全补丁更新至 2023 年 12 月

PC 互联

跨屏互联更名为 PC 互联

网页端可开启隐私模式以隐藏文件列表，避免在公共场合使用互联时泄露隐私内容

网页端查看图片支持放大 / 缩小，放大后支持鼠标拖动

互传新增支持文件夹传输至手机

截图与录屏

长截图完成后进入编辑模式支持裁剪图片

录屏悬浮控件支持任意位置悬停，且 3 秒不触碰后自动降低透明度，减少对界面内容的遮挡

录屏勿扰与系统免打扰模式分离

图库

桌面新增自选图片插件，支持添加最多 100 张图片，编辑插件可放大或拖动图片以选取每张图片在桌面展示的部分

新增聊天截图智能打码，截图后进入图片编辑 > 马赛克点击一键打码，或在图库中打开聊天截图 > 编辑 > 批注 > 马赛克，头像、昵称、群名称等信息将自动打码，点击已打码的区域可取消打码，支持微信、QQ、钉钉、飞书聊天截图

Aicy 语音

语音对话等场景下识别语音完成后支持点击文字通过键盘修改识别内容

新增语音反馈问题，说出“我要吐槽”、“我要反馈”等词语自动进入反馈页面

通知播报支持播报航班状态变更等信息

新增支持多个语音快捷指令：

-询问“手机还有多少电”可查询手机电量支持语音设置定时开关机，例如“每天晚上 11 点自动关机”

-支持语音设置倒计时提醒及创建日程提醒，例如“倒计时 5 分钟”“明天下午三点提醒我去浦东机场”

-支持语音调节音量，可调节至具体数值、调大调小等，例如“声音大一点”、“调节音量到 80”

-支持语音关闭指定应用、清理后台、清理垃圾，例如“关闭小红书”、“清理垃圾”

新增小彩蛋：

- 让小溪“放烟花”、“给我放个烟花”，支持给指定对象放烟花，说出“给妈妈放烟花”祝她幸福快乐每一天。

Aicy 建议

桌面智慧插件跟随显示内容变化插件名称，同时存在多个显示内容时支持上下滑动切换轮播

桌面应用建议插件优化推荐算法，新增支持显示微信和支付宝的扫一扫及付款码快捷入口

新增显示未接来电，支持显示 30 分钟内未接 2 次及以上的来电信息，并可快速回拨

根据航班、酒店预订信息获取行程后，可在出发前、入住前等场景下通过桌面智慧插件快捷进入的导航、打车等出行服务，开启路径：系统设置 >Aicy >Aicy 建议 > 智慧出行

更新复制直达服务，复制文本信息后智能识别应用功能，一触即达

Aicy 识屏

支持当前屏幕内容一键翻译，并回填至原文，外文阅读无障碍

隐私安全

优化隐身模式使用体验，新增隐身模式系统通知开启隐身模式后，当应用调用录音和相机权限时支持单次解除限制

进入私密保险箱支持指纹和人脸解锁

优化在私密保险箱内添加和编辑证件、银行卡信息的体验，支持直接调用扫一扫添加

天气

新增双城市插件，在桌面添加显示时间的聚合天气 4x2 插件后，进入天气 > 设置 > 双城市插件勾选城市

问题改进

修复状态栏信号图标不会跟随主题修改的问题

修复锁屏界面及控制中心的农历年份显示错误的问题

修复在控制中心点击“手机加速”，锁屏后仍显示“手机加速”的问题

修复保存浏览器图片出现重复图片的问题

修复偶现桌面壁纸全黑的问题

修复息屏显示与通知面板重叠显示的问题

修复收到短信时不显示悬浮通知的问题

修复锁屏相机录像后可以查看图库所有图片的问题

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