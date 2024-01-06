北京两协会倡议：点餐时不得强制或变相强制消费者关注公众号

倡导餐饮服务经营者保障顾客消费选择权。尊重消费者意愿，在使用扫码点餐的同时也要提供人工点餐服务，保留传统菜单，支持现金和银行卡支付等。

倡导餐饮服务经营者保护消费者信息安全。扫码点餐应以不获取或尽量少获取消费者信息为前提，餐饮服务经营者应优化服务，不得强制或变相强制消费者关注公众号，不得利用公众号或手机 App、小程序过度收集消费者个人信息。