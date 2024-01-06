首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > IT资讯>业界

红帽宣布 CentOS 7 和 RHEL 7 将在 6 月 30 日结束支持

2024/1/6 19:50:55 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：浩渺
评论：
感谢IT之家网友 Coje_HeAlejandro86 的线索投递！

IT之家 1 月 6 日消息，红帽日前发布公告称，CentOS 7 和 RHEL 7 将在 2024 年 6 月 30 日结束支持，开发者和企业应该迁移到其他操作系统。

图片 1

据IT之家了解，CentOS 7 是 CentOS 项目发布的开源类服务器操作系统，于 2014 年 7 月 7 日正式发布。

2020 年 12 月 8 日，红帽发布公告称 CentOS Linux 系列将不再更新维护，此后 CentOS Linux 8 系列的更新已经在 2021 年 12 月结束，而 CentOS Linux 7 系列的更新将在 2024 年 6 月 30 日结束。

值得一提的是，红帽今年 7 月刚刚宣布为 Red Hat Enterprise Linux 7（RHEL 7）增加 4 年的扩展生命支持（ELS 订阅），但需要企业额外支付维护费用。对此，红帽建议企业迁移到 RHEL 最新版而不是继续使用旧版本再去订阅额外的延长支持。

相关阅读：

“续命”4 年，红帽宣布延长 RHEL 7 扩展生命周期

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：红帽CentOS 7RHEL 7

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用