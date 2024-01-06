红帽宣布 CentOS 7 和 RHEL 7 将在 6 月 30 日结束支持

IT之家 1 月 6 日消息，红帽日前发布公告称，CentOS 7 和 RHEL 7 将在 2024 年 6 月 30 日结束支持，开发者和企业应该迁移到其他操作系统。

据IT之家了解，CentOS 7 是 CentOS 项目发布的开源类服务器操作系统，于 2014 年 7 月 7 日正式发布。

2020 年 12 月 8 日，红帽发布公告称 CentOS Linux 系列将不再更新维护，此后 CentOS Linux 8 系列的更新已经在 2021 年 12 月结束，而 CentOS Linux 7 系列的更新将在 2024 年 6 月 30 日结束。

值得一提的是，红帽今年 7 月刚刚宣布为 Red Hat Enterprise Linux 7（RHEL 7）增加 4 年的扩展生命支持（ELS 订阅），但需要企业额外支付维护费用。对此，红帽建议企业迁移到 RHEL 最新版而不是继续使用旧版本再去订阅额外的延长支持。

相关阅读：

《“续命”4 年，红帽宣布延长 RHEL 7 扩展生命周期》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。