江苏泰兴发现 1 例罕见小 p 血型，出现频率低于百万分之一

IT之家 1 月 6 日消息，据现代快报报道，江苏泰兴近期发现了 1 例罕见小 p 血型，比被称为“熊猫血”的 Rh 阴性血还要稀有。

据悉，泰兴市人民医院输血科主任技师曹国平去年 12 月在日常工作血液检测中发现了这一罕见血型，经基因测序，在血型中发现了全球迄今为止尚未发现的一种核苷酸序列，人类基因库分配序列号：OR900206。

我国一般把表型频率低于千分之一的血型称为“稀有血型”，在中国人群中 Rh 阴性血“熊猫血”约有 0.4%，“恐龙血” 所占的比率仅为十几万分之一，而小 p 血型出现频率低于百万分之一。目前，我国记录在案的小 p 血型仅 10 余人（另有说法为 9 人）。

曹国平介绍，多年前他就遇到过这种特殊的血型，当时就发现是小 p 血型，但因种种原因，没能进一步进行基因分析，这也成了他的遗憾。10 多年来，曹国平一直没有放弃。去年，在一次血液检测时，曹国平又发现了这个特殊血型，最终确认为同一个人。

IT之家查询发现，1927 年，由奥地利生物学家兰德斯泰纳发现 P 血型。目前 P 血型共有 7 个分型 （P1、P2、LEK+、LEK-、p、P1K、P2K)，前 4 种在人群中常见，后 3 种则罕见。

在临床，若一般患者接受了含有 Tja 抗体的血液（小 p 血型），会引起溶血性输血反应，反之，小 p 血型的人需要输血时，只能接受相同血型的血液，而不能接受除小 p 血型以外的血液，否则会引起严重的输血反应。

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