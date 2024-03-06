极星 CEO：推迟电动汽车计划的竞争对手正“掉入陷阱”

IT之家 3 月 6 日消息，极星（Polestar）首席执行官托马斯・英格拉特 (Thomas Ingenlath) 坚信纯电动汽车的未来，并对近期一些汽车制造商推迟电动车计划的行为提出警告，称他们正落入一个“陷阱”，并将在行业转型中落后。

极星上周获得 10 亿美元（IT之家备注：当前约 72 亿元人民币）融资后，正计划将其品牌拓展至更多市场，公司旗下两款高利润电动 SUV 极星 3 和极星 4 也将于今年在关键市场上市。极星 4 上个月在欧洲和澳大利亚上市，续航里程最高可达 379 英里 (WLTP)，全球销量正在加速增长，极星 3 上周也在中国开始生产。

借助这笔新资金，极星预计将实现“支持 2025 年销量目标和两位数毛利率的销量增长”。极星在 2023 年第四季度交付了 12,800 辆汽车，其中包括 880 辆在中国交付的极星 4。这家电动汽车制造商去年全年交付了 54,600 辆汽车，同比增长 6%。

尽管市场充满挑战，极星仍计划在 2026 年之前推出 5 款高性能电动汽车。

极星认为，推迟电动汽车计划的竞争对手正在“掉入陷阱”。英格拉特表示，推迟电动车计划的汽车制造商，例如奔驰、福特、阿斯顿・马丁和通用汽车，都将落入陷阱。他解释道，开发新电动汽车是一个复杂的过程，如果错失时机，将难以追赶。

英格拉特强调：“如果不拥抱未来的创新并相信电动传动系统、电池创新、现代电子和软件创新，那么将面临巨大的威胁和危险。” 他补充说：“如果你不参与其中，认为可以等待，而客户已经做好了准备，那将是一个巨大的陷阱。”

尽管许多人将极星与特斯拉进行比较，但英格拉特表示，两家公司瞄准的市场不同。极星“不会进入传统汽车制造商主导的大众市场”。英格拉特表示，公司专注于高端电动汽车，这将帮助其度过市场低迷期。

英格拉特的观点并非毫无道理。未能及时跟上电动汽车技术发展的汽车制造商正在落入“陷阱”，并将被行业淘汰。福特首席执行官吉姆・法利 (Jim Farley) 已经表示，如果无法与中国企业竞争，“那么 20% 到 30% 的收入将面临风险”。因此，福特正在开发一款低成本电动汽车平台。

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