高合总监杨悦卿喊话贾跃亭：欢迎下周回国看看，我们不怕也不担心

IT之家 3 月 6 日消息，今天下午，高合汽车工程项目总监杨悦卿在高合汽车官方直播间直播回应“被 FF 起诉”一事，他表示，对于贾跃亭及 FF 微博中发表的一些言论，高合的态度非常明确：不怕也不担心，我们会在法院见。

杨悦卿说：“我就想问一句，贾老板你是不是很久没有回国了？不如下周回国看一看中国新能源产业、尤其是新能源汽车产业发展的速度。”同时还称，中国制造的速度不可同日而语。自从 FF 自称向法院递交诉讼之后，高合汽车并未收到任何正式的法院通知或信函，“不知道是确有其事，还是互联网营销手段？”

IT之家附前情提要：

3 月 5 日

法拉第未来突然宣布，FF 及其中国子公司以侵犯商业秘密和不正当竞争为由，向中国广东省深圳市中级人民法院对 FF 前高管、华人运通创始人丁磊（连同其它关联公司，以下简称 "华人运通"）提起诉讼。

法拉第未来希望法院判令赔偿相应损失，并进一步要求华人运通立即停止侵犯与 FF 91 相关的商业秘密的行为，并立即停止所指控的不正当竞争行为。

高合汽车回应 FF 公司（法拉第未来）起诉，否认华人运通创始人丁磊及关联公司侵犯其商业秘密和不正当竞争。

3 月 6 日

贾跃亭再度在微博发文称，“任何一个明眼人都知道他们在剽窃、在继续说谎、在继续蒙蔽用户、在继续虚假陈述欺骗投资人。”贾跃亭的微博还附上了一段视频，暗示高合旗下 HiPhi X 车型和其发布更早的 FF91 车型外观非常像。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。