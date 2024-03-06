卡普空宣布应届生起薪提高 6.5 万日元，并向现有全职员工发一次性奖金

IT之家 3 月 6 日消息，卡普空日本官网今日发布公告，决定从 2025 财年起（2024 年 4 月 1 日起）将新毕业生员工的起薪提高 6.5 万日元（IT之家备注：当前约 3120 元人民币），从目前的 23.5 万日元（当前约 11280 元人民币）/ 月提高到 30 万日元（当前约 14400 元人民币）/ 月。

卡普空表示，为了不断提高企业价值，公司专注于“加强开发和技术能力，以制作世界上最优质的游戏”。

为了推进集团的首要任务之一 —— 人力资源投资战略，从 2022 年起，卡普空重组人力资源相关组织并设立新的首席人力资源官（CHO），并尝试基本年薪平均提高 30%、引入与经营业绩更紧密挂钩的奖金制度、引入员工股票薪酬制度等举措，通过提高起薪，吸引人才，进一步加大人力资本投资。

此外，根据提高起薪的决定，卡普空还将向现有全职员工（包括 2024 年新员工）提供一次性特别付款，作为对支持公司未来人力资源的投资。

卡普空还计划在 2024 财年将工资平均提高 5% 以上。

据IT之家此前报道，由于日元贬值和物价上涨等因素影响，日本游戏大公司去年已普遍上调了员工薪水，包括任天堂、卡普空、SE、万代、世嘉、光荣特库摩等公司都已进行了大规模涨薪。

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