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苹果推出 50 多份全新应用分析报告，助力开发者提升 App 性能

2024/3/6 16:41:35 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 3 月 6 日消息，苹果今日为全球开发者推出了全新的数据分析信息，旨在帮助开发者更深入地了解其 App 应用的运行状况。

超过 50 份全新的报告现已通过 App Store Connect API 提供，其中涵盖了数百项全新指标，旨在帮助开发者全面评估 App 的表现并寻找提升空间。IT之家注意到，部分报告的内容早在今年 1 月份苹果公布 App 生态系统调整计划时就已经有所提及。

具体而言，新的分析报告将涵盖以下方面：

  • App Store 参与度：提供用户在 App Store 与开发者 App 的互动次数以及分享次数等数据。

  • App Store 商业表现：开发者可以获取更多有关下载量、销售额和收益、预购量以及通过 App 内购功能进行的交易信息。

  • App 使用情况：苹果现在提供了更多有关崩溃次数、活跃设备、安装量、卸载量等数据。

  • 框架使用情况： 开发者可以了解其 App 与小组件、CarPlay 车载系统以及照片选取器等 iOS 功能的交互情况。

  • 性能表现： 提供 App 性能表现以及用户与特定 App 功能的互动情况等数据。

此外，CloudKit 控制台也将更新有关 Apple Push Notifications（苹果推送通知）和 File Provider（文件提供程序）的数据。苹果强调，所有用于生成报告的数据均经过匿名化处理，开发者还可以授予第三方访问其性能报告的权限。

有关全新开发者分析报告的更多信息，苹果将于稍晚时候公布。

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关键词：App Store应用苹果

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