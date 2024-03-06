苹果推出 50 多份全新应用分析报告，助力开发者提升 App 性能

IT之家 3 月 6 日消息，苹果今日为全球开发者推出了全新的数据分析信息，旨在帮助开发者更深入地了解其 App 应用的运行状况。

超过 50 份全新的报告现已通过 App Store Connect API 提供，其中涵盖了数百项全新指标，旨在帮助开发者全面评估 App 的表现并寻找提升空间。IT之家注意到，部分报告的内容早在今年 1 月份苹果公布 App 生态系统调整计划时就已经有所提及。

具体而言，新的分析报告将涵盖以下方面：

App Store 参与度：提供用户在 App Store 与开发者 App 的互动次数以及分享次数等数据。

App Store 商业表现：开发者可以获取更多有关下载量、销售额和收益、预购量以及通过 App 内购功能进行的交易信息。

App 使用情况：苹果现在提供了更多有关崩溃次数、活跃设备、安装量、卸载量等数据。

框架使用情况： 开发者可以了解其 App 与小组件、CarPlay 车载系统以及照片选取器等 iOS 功能的交互情况。

性能表现： 提供 App 性能表现以及用户与特定 App 功能的互动情况等数据。

此外，CloudKit 控制台也将更新有关 Apple Push Notifications（苹果推送通知）和 File Provider（文件提供程序）的数据。苹果强调，所有用于生成报告的数据均经过匿名化处理，开发者还可以授予第三方访问其性能报告的权限。

有关全新开发者分析报告的更多信息，苹果将于稍晚时候公布。

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