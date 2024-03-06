三星将 Galaxy S24 Ultra 手机送到 3 万米高空，拍出地球绝美照片

IT之家 3 月 6 日消息，为了展示其最新旗舰手机 Galaxy S24 Ultra 的强大拍照功能，三星公司近日采取了颇具创意的举措 —— 将四部手机送入太空，拍摄美国西部的壮丽景色。

据悉，三星使用了特制的轻质碳纤维支架，将手机固定在装满氢气的平流层气球上。手机还被安装在定制的 3D 云台上，由飞行计算机控制拍摄不同角度和方向的照片。三星分享了广角、1x、3x、5x 和主摄照片。

气球分别于 1 月 25 日至 1 月 31 日期间从洛杉矶、拉斯维加斯、大峡谷和内华达山脉等四个地点升空。三星表示，这样做是为了“拍摄各种各样的景观，真正测试 S24 Ultra 的能力”。

最终，四部手机上升到距地面 120000 英尺（IT之家备注：约 36576 米）的高空。虽然严格来说不算进入太空，但其高度远超一般客机的飞行高度，足以看到地球的曲率。

拍摄完照片后，工作人员放掉氢气并打开降落伞，让装置以每小时 5 英里的速度缓慢降落回地面。三星全程追踪了设备的位置，并成功回收。

最终拍摄到的照片还是非常惊艳的，不过要想欣赏这些照片，需要前往三星美国 X 账号点赞相关帖子，三星就会向你发送一张太空美景照片。

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