华为、北汽联合打造的中大型轿车谍照曝光，消息称名为“享界”/售 40 万以上

IT之家 3 月 6 日消息，博主“42 号车库”今天放出了多张华为、北汽联合打造的“界牌”新车谍照，其称双方合作的品牌名为“享界”（英文名为 STELATO），目标售价或在 40 万元以上。

从照片来看，新车侧面的轮廓与智界 S7 类似，都是大范围弧线车顶，线条简洁。但从视觉效果来看，新车相比于智界 S7 更多几分厚重气息，姿态看上去更加沉稳一些。

根据该车“中大型豪华纯电轿车”的定位，该车有望配备二排独立调节座椅和电子外后视镜。而在这次曝光的谍照中，既有传统后视镜版本车型，也有电子外后视镜版车型。

今年年初，博主“鱼雷 2954”也放出了这款新车的部分角度谍照，其座舱布局大体上仍旧与智界 S7 “大差不差”，液晶仪表区域顶部配有遮阳罩。

据IT之家此前报道，有投资者询问北汽蓝谷“2024 年极狐有什么新产品计划，预计何时上市？”，该公司透露与华为智选模式合作下的首款车型今年实现交付。北汽新能源官方曾宣布，公司与华为的首款智选模式新车将在北京车展（2024 年 4 月 25-27 日）亮相，该车型定位于高端智能纯电动轿车。

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