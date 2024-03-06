Yuzu“投降”后任天堂 DS 模拟器 DraStic 宣布免费，将在短期内开放源代码

IT之家 3 月 6 日消息，在任天堂 Switch 模拟器 Yuzu 宣布“投降”后，付费任天堂 DS 模拟器 DraStic 宣布免费，并将在短期内开放源代码。

▲ DraStic 模拟器商店页面

DraStic 模拟器此前在 Google Play 商店售价 4.99 美元（IT之家备注：当前约 36 元人民币），于昨日 Yuzu 风波爆发后宣布免费。

IT之家查询 DraStic 官方 Discord 服务器获悉，开发者 Exophase 考虑不久后将该模拟器下架应用商店，同时也表示没有经济动机将维持模拟器的闭源状态，并计划在短期内公开 DraStic 的源代码。

▲ 开发者 Exophase 于 Discord 服务器发言，下同

该开发者表示，已经做出的改变无法取消，他一段时间以前就在计划将模拟器免费开源，而不完全是出自任天堂的压力。

除此之外，开发者还表示，他怀疑任天堂是否会对老平台（如 DS）的模拟器进行“清算”。开发者认为 Yuzu 不仅激进地支持最新游戏，还在游戏正式解锁前就对泄露内容进行宣传，真正威胁到了任天堂当前的利益。

Exophase 称，“作为一名模拟器作者，我显然对于什么是被允许的有更开放的看法，但连我都认为（Yuzu 的行为）超出了合理的范畴。”

作为参考，任天堂 DS 掌上游戏机于 2004 年上市，2013 年停产，销量总计 1 亿 5402 万部。DraStic 模拟器自 2013 年开始开发，至今一直维持闭源付费状态，在 Google Play 商店下载量已超 100 万次。

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