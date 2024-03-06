保时捷 Macan EV 同平台，奥迪 Q6 e-tron 电动汽车 3 月 19 日全球首发

IT之家 3 月 6 日消息，奥迪汽车官宣，旗下全新纯电车型 —— 奥迪 Q6 e-tron 将于 3 月 19 日全球首发。该车基于保时捷共享的 PPE 平台打造，将拥有两款配置，分别为 55 e-tron 和 SQ6 e-tron，都将使用 100kWh 电池和双电机配置。

该车外观、内饰此前已经陆续揭晓，总共有三块屏幕安装在仪表板上，形成了一个被称为“数字舞台（Digital Stage）”的三屏一体的显示系统。这个系统从驾驶员一侧延伸到副驾驶一侧，每个屏幕都有不同的尺寸和功能。奥迪表示，在夜晚特殊的氛围灯会让这个系统“看起来像是漂浮在空中”。

奥迪 Q6 e-tron 后备厢提供 526 升的储物空间，后排座椅支持 40:20:40 比例放倒，向下折叠后的储物空间可扩容至 1529 升。此外，车辆前备厢可提供 64 升的储物空间，便于存放较小的旅行箱。

动力方面，Q6 55 e-tron 和 SQ6 e-tron 对应的最大功率分别为 375 马力和 483 马力，对应的 WLTP 续航里程为 600+km 和 500+km。电池方面，新车将配有 100 千瓦时电池，800V 平台可实现 270 千瓦的最大充电速度，电池从 10% 到 80% 充满大约需要用时 30 分钟。

据IT之家去年 11 月报道，按照计划，奥迪一汽新能源汽车项目的首款车型 Q6L e-tron 今年将在长春下线，这也是奥迪在华第一个拥有控股权、且仅生产纯电动车型的生产基地。据悉，该项目的电池供应商已经确定，分别是比亚迪和宁德时代。

知情人士透露，奥迪 Q6L e-tron 等车型将搭载比亚迪磷酸铁锂电池，三元电池的供应商则为宁德时代。比亚迪方面对此表示，暂无相关信息可透露，以公司或整车相关公告为准。

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