Simply NUC 推出 Onyx Pro 迷你主机：双 10G SFP+ 网口、双 2.5G RJ45 网口

IT之家 3 月 6 日消息，继去年推出 Onyx 迷你主机后，Simply NUC 近日推出了 Onyx Pro 迷你主机，起售价 1199 美元（IT之家备注：当前约 8633 元人民币）。
Onyx Pro 搭载英特尔酷睿 i9-13900H 处理器，支持 vPro 技术，并可选配以下显卡：
英伟达 T1000 —— 559 美元（当前约 4025 元人民币）
AMD Radeon Pro WX 3200 —— 255 美元（当前约 1836 元人民币）
英特尔 Arc A40 —— 349 美元（当前约 2513 元人民币）
该迷你主机搭载两个 DDR5 SO-DIMM 插槽，三个 M.2 2280 固态硬盘插槽，预装联发科 MT7922 无线网卡。
外置接口方面，Onyx Pro 具有两个 USB4 Type-C、三个 10Gbps USB-A、两个 USB 2.0、一个 HDMI 2.0、两个 2.5G RJ45 网口、两个 10G SFP+ 网口。以上网口均由英特尔有线网卡提供。此外，该迷你主机支持 18-24V 电压范围的 DC 供电，原装 19V 180W 电源适配器。
Onyx Pro 196 x 189 x 48 mm 的体积在迷你主机中偏大，但提供了一个 PCI-E 4.0 x16 半高扩展槽，同时也支持 VESA 壁挂，其具体规格如下：
IT之家查询相关信息发现，Simply NUC Onyx Pro 与铭凡此前发布的 MS-01 迷你工作站产品近似。
作为参考，铭凡 MS-01 迷你工作站 i9-13900H 准系统版本首发到手价 4799 元，但目前在电商平台处于无货状态。
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