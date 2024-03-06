Simply NUC 推出 Onyx Pro 迷你主机：双 10G SFP+ 网口、双 2.5G RJ45 网口

IT之家 3 月 6 日消息，继去年推出 Onyx 迷你主机后，Simply NUC 近日推出了 Onyx Pro 迷你主机，起售价 1199 美元（IT之家备注：当前约 8633 元人民币）。

Onyx Pro 搭载英特尔酷睿 i9-13900H 处理器，支持 vPro 技术，并可选配以下显卡：

英伟达 T1000 —— 559 美元（当前约 4025 元人民币）

AMD Radeon Pro WX 3200 —— 255 美元（当前约 1836 元人民币）

英特尔 Arc A40 —— 349 美元（当前约 2513 元人民币）

▲ Onyx Pro 迷你主机正面

该迷你主机搭载两个 DDR5 SO-DIMM 插槽，三个 M.2 2280 固态硬盘插槽，预装联发科 MT7922 无线网卡。

▲ Onyx Pro 迷你主机背面

外置接口方面，Onyx Pro 具有两个 USB4 Type-C、三个 10Gbps USB-A、两个 USB 2.0、一个 HDMI 2.0、两个 2.5G RJ45 网口、两个 10G SFP+ 网口。以上网口均由英特尔有线网卡提供。此外，该迷你主机支持 18-24V 电压范围的 DC 供电，原装 19V 180W 电源适配器。

Onyx Pro 196 x 189 x 48 mm 的体积在迷你主机中偏大，但提供了一个 PCI-E 4.0 x16 半高扩展槽，同时也支持 VESA 壁挂，其具体规格如下：

IT之家查询相关信息发现，Simply NUC Onyx Pro 与铭凡此前发布的 MS-01 迷你工作站产品近似。

作为参考，铭凡 MS-01 迷你工作站 i9-13900H 准系统版本首发到手价 4799 元，但目前在电商平台处于无货状态。

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