我国计算机磁记录领域奠基人之一、联想控股原董事长曾茂朝逝世，享年 92 岁

IT之家 3 月 6 日消息，中国科学院计算技术研究所今日发布讣告，著名计算机专家、中国科学院计算技术研究所原所长、联想控股股份有限公司原董事长曾茂朝，因病医治无效，于 2024 年 3 月 4 日 22 时 48 分在北京逝世，享年 92 岁。

讣告称，曾茂朝 1957 年加入中国科学院计算技术研究所，历任第六研究室主任、副所长 (1979 年至 1982 年)、所长 (1983 年至 1995 年)，其中 1981 年至 1983 年兼任所临时党委副书记，1984 年至 1986 年兼任所党组书记。

曾茂朝是我国计算机磁记录领域的奠基人之一，参与并领导了 104 机、119 机、109 乙机、109 丙机、717 机、013 机和 757 机等大、中型计算机的外部设备及其控制系统的研制，1984 年被评为首批“国家有突出贡献中青年专家”。曾茂朝是第八届全国人大代表，曾任国务院电子振兴领导小组电子计算机顾问组副组长、中国计算机学会常务副理事长。

曾茂朝支持鼓励科研人员于 1984 年创办中国科学院计算技术研究所新技术发展公司（IT之家注：联想前身），后受中国科学院委托担任联想董事长（1988 年至 2009 年），是联想初创并一路发展壮大的重要领导者、推动者和支持者。

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