外媒测试 6 件分体水冷冷排，半数存在宣传问题

IT之家 3 月 6 日消息，近日德媒 igor'sLAB 针对 6 款分体式水冷用冷排进行了测试，以确认实际商品是否符合商家宣传，结果发现半数存在问题。

一般而言，高质量分体水冷冷排在水路部分应使用纯铜材质，使用铜锌合金（黄铜）也可行但会降低散热效能。

参与测试的产品包括：

来自 Alphacool 的 NexXxoS ST30 Full Copper 120mm；

来自 Aqua Computer 的 Airplex Radical 2/120；

来自 Bykski（简称“by”）的 CR-RD120RC-TN-V2；

来自 EKWB 的 EK-Quantum Surface P120M 黑色版；

来自 Hardware Labs 的 Black Ice（IT之家注：俗称“黑冰冷排”） Nemesis 120GTS XFlow；

来自 Watercool 的 HEATKILLER 120-S Radiator 黑色版。

测试结果显示 Aqua Computer 的产品在水路中仅使用铜这一种金属，符合描述；Alphacool 的 NexXxoS ST30 Full Copper 120mm 表现基本良好，焊锡存在轻微锈蚀痕迹；另外 Black Ice Nemesis 120GTS XFlow 冷排在宣传使用纯铜的部分材料无误，整体黄铜使用量较大。

而剩下三款产品则各有问题：

Bykski CR-RD120RC-TN-V2 的问题

Bykski 对该冷排宣传采用纯铜（紫铜）水路，但在部分水路中采用含锌量 20% 的黄铜。

▲ Bykski 官网 CR-RD120RC-TN-V2 冷排宣传页面

▲ Bykski CR-RD120RC-TN-V2 水路测试结果。图源 igor'sLAB，下同

更严重的是，Bykski 产品上的焊料明显含过量铅，这违反欧盟 RoHS 环保法规中千分之一的要求，理应被禁售。

▲ Bykski CR-RD120RC-TN-V2 焊接处测试结果

CR-RD120RC-TN-V2 冷排在测试中还显示存在助焊剂残留的现象，螺纹为过软的纯铜。

Bykski 官方确认产品存在问题，将对涉及的小批量产品进行下架和召回处理。

EKWB EK-Quantum Surface P120M 的问题

对于 EK-Quantum Surface P120M，EKWB 宣称其在水道中采用了“Copper H90”材料，结果测试证明其指的是铜含量 90% 的黄铜合金，存在宣传不当问题。

此外 EK 的受测样品也存在助焊剂清洁不彻底的问题。

Watercool HEATKILLER 120-S Radiator 黑色版的问题

而在来自 Watercool 的 HEATKILLER 120-S Radiator 黑色版冷排上，厂商承诺水道部分为纯铜，实际测试中为黄铜，出现虚假宣传。不仅如此，igor'sLAB 表示 Watercool 还在测试文章发布后修改了宣传资料，营造出始终宣传黄铜的假象。

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