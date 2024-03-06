几家欢喜几家愁：今年 1 月全美新增 AI 相关职位较 ChatGPT 发布时增加 42%，IT 职位较同期减少 31%

IT之家 3 月 6 日消息，美国马里兰大学和 LinkUp 的 AI 工作追踪器数据监测，今年 1 月，全美发布了 10404 个新的 AI 相关职位，相比 ChatGPT 刚刚发布时的 2022 年 12 月增加了 42%。

综合《华尔街日报》、Axios 今日报道，全美 1 月新发布的 IT 职位总数超过 90000 个，比 2022 年 12 月下降了 31%。人工智能职位不断增加，而数据科学和软件工程职位却在减少。

图源 Pixabay

尽管科技行业裁员消息不断，工人们开始担心自己的工作会受到人工智能的威胁，但人工智能相关岗位仍在增加。此外，尽管人工智能公司正在努力争取公众支持，但消费者对人工智能的不信任感仍然强烈。在美国，人们对人工智能公司的信任度已从五年前的 50% 降至 35%。

据IT之家去年 9 月报道，分析公司 Forrester 曾表示，到 2030 年，生成式人工智能将取代美国 240 万个工作岗位，并影响 1100 万个工作岗位。这些工作岗位主要是白领阶层的，包括技术写作、社会科学研究、校对、文案等。生成式人工智能是指能够自动生成文本、图像等内容的人工智能技术，如 OpenAI 的 GPT-4 和 ChatGPT 等。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。