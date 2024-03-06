研究：北冰洋海冰融化速度惊人，未来 10 年可能出现无冰状态

IT之家 3 月 6 日消息，一项发表于《自然评论地球与环境》杂志的研究警告称，北冰洋海冰融化速度比之前预想的还要快，该地区可能在 2030 年代之前出现首次无冰状态。

图源 Pexels

自 1978 年开始进行卫星观测以来，北冰洋海冰覆盖面积和厚度一直在“明显减少”。多年以来，北冰洋海冰融化一直被视为气候变化影响的晴雨表。

IT之家注意到，该研究发现，北冰洋最早出现无冰状态的时间可能发生在 2020 年代至 2030 年代之间，并且很可能会在 2050 年代之前发生。

这里提到的海冰是季节性的，在每年的冬天会结冰，但在夏天会融化。由于人为造成的全球变暖，每年夏季海冰的量都在减少。

研究人员表示，海冰通常在 9 月份达到最低水平。他们预测到 2035 年至 2067 年，将出现持续的 9 月份无冰状态。

《洛杉矶时报》指出，首个无冰夏季将出现在北冰洋海冰面积少于 38.6 万平方英里时。科罗拉多州博尔德大学的研究人员亚历山德拉・贾恩 (Alexandra Jahn) 称，目前这种情况“不再是遥不可及的可能性”，并且在所有排放情景下北冰洋都将出现无冰状态。

该研究的科学家认为，迫切需要更好地了解无冰北冰洋会带来哪些影响，包括对海洋生态系统、全球能量平衡、波浪高度和海岸侵蚀的影响。

这项于周二发布的研究，正值 2023 年夏季破纪录的高温之后。美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 去年 12 月发布的年度报告显示，2023 年是北极有史以来第六热的一年，导致海冰以创纪录的速度融化。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。