位于纽约第五大道，大疆创新开设美国首家门店

IT之家 3 月 6 日消息，当地时间周二（5 日），大疆创新在纽约第五大道的美国首家门店正式开业。官方表示，该店店面和装饰采用了未来主义设计，店面采用铝合金复合材料、白橡木饰面，店内将展示、销售大疆的消费级无人机产品。

▲ 图为大疆纽约门店官方 IG

据介绍，该店将销售的产品包括 Mavic、Air、Mini、Avata、Inspire 和 FPV 无人机系列，以及专业和消费级手持产品，包括 Ronin、Osmo Pocket、Osmo Action 和 Mic 系列。

该店已于当地时间 5 日上午 10 时开业，位于第五大道 685 号（东 54 街、东 53 街之间），营业时间为周二至周日上午 10 点至晚上 8 点，周一上午 11 点至晚上 7 点。

据大疆创新企业战略高级总监张晓楠介绍，“随着第五大道概念店的开业，我们将为客户创造学习、探索和购物的空间。”

据IT之家此前报道，今年 1 月，美联邦调查局等部门声称大疆无人机存在“数据泄露风险”，大疆此后在自家官网发布新闻稿，严正否认相关指控。大疆提到，自家的消费级和企业无人机的用户可以选择 “离线飞行”，确保任何未经授权的用户无法访问他们的无人机数据。

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