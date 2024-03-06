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神牛 WES 系列无线麦克风上市：手机即插即用、支持降噪，299 元起

2024/3/6 18:55:59 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 3 月 6 日消息，神牛官方发布了新款无线麦克风 —— 神牛 WES 无线麦克风，官方号称“专业麦克风”。

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神牛 WES 无线麦克风采用了 UAC 模式数字传输，支持 200 米范围内的稳定收音。同时 WES 无线麦克风还配备了降噪技术，拥有低切和 ENC 环境降噪功能，支持 70dB 信噪比，110dB 最大声压级，用户可通过接收器端的橙色按键实现一键降噪

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神牛 WES 无线麦克风还拥有 48kHz 采样率，支持 360° 全向拾音和单声道 / 立体声自由切换，官方称其具备“抗干扰”“高保真”“防止底噪”的特性。同时麦克风还拥有声音回放功能，用户无需插拔接收器即可直接收听回放。

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据官方介绍，神牛 WES 无线麦克风的接收器重量为 7g，发射器重量为 12g，采用了机舱分离式设计，满电单次续航达 8 小时，搭配充电仓可实现最大 24 小时续航，同时充电仓还配备了数字显示屏，能够实时显示电量信息。在麦克风接收器的侧边还有一个 Type-C 接口，支持手机和麦克风边充边用。

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神牛官方也推出了产品专属 App“GODOX MIC”，用户可以通过官方 App 实时查看两个 TX 发射器当前电量，并实现六档音量调节、降噪、音量操控以及是否开启外放等功能。

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据官方介绍，神牛 WES 无线麦克风兼容市面上绝大多数拍摄设备，拥有 Lightning 和 Type-C 两个版本可选，Lightning 版本已通过了苹果官方 MFI 授权认证，包括苹果最新的 iPhone 15 系列。

IT之家注：iPhone 15 系列用户需要购买神牛 WES 无线麦克风 Type-C 版。

目前，神牛 WES 无线麦克风已上架淘宝、京东官方旗舰店，官方提供了四种购买方案，售价 299 元起：

  • WES2 Kit1 一拖一 Type-C 款 299 元 / 套

  • WES2 Kit2 一拖二 Type-C 款 599 元 / 套

  • WES1 Kit1 一拖一 Lightning 款 399 元 / 套

  • WES1 Kit2 一拖二 Lightning 款 699 元 / 套

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关键词：麦克风神牛

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