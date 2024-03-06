消息称荷兰政府制定秘密行动，以阻止阿斯麦向海外扩张

IT之家 3 月 6 日消息，据荷兰电讯报报道，荷兰内阁已制定一项名为“贝多芬行动”的计划，以确保芯片设备制造商阿斯麦 (ASML) 公司留在荷兰，以防该公司因人员配备和其他问题而决定离开荷兰或在海外扩张。

阿斯麦据悉已经向荷兰内阁提交了多项请求，称也在考虑在境外扩张。

报道称，由于壳牌和联合利华此前已将总部迁至英国，如果阿斯麦部分业务也流失将是对荷兰的又一次重大打击，因为这不仅关系到经济利益，还涉及战略层面。

阿斯麦首席执行官彼得・韦宁克 (Peter Wennink) 此前明确表示，该公司对荷兰政府的一些公共政策持担忧态度，例如减少对部分外籍员工提供的 30% 税收优惠的决定。

荷兰正在组建的右翼政府计划减少来自欧盟以外的高技能移民数量，以及目前荷兰国内的住房短缺问题，也都让阿斯麦感到担忧。据悉，阿斯麦目前拥有约 2.3 万名员工，其中约 40% 来自海外。

报道称，荷兰首相马克・吕特 (Mark Rutte) 和经济事务大臣米基・阿德里安森斯 (Micky Adriaansens) 将于周三与韦宁克举行会谈，讨论荷兰的营商环境。

截至IT之家发稿，阿斯麦公司拒绝就 “谣言和猜测” 发表评论。

荷兰的营商环境问题由来已久。上个月，荷兰雇主组织 VNO-NCW 发布的一项研究显示，约 44% 的荷兰公司老板认为荷兰不是一个有吸引力的经商之地。公司老板们最担心的是政府缺乏稳定性，82% 的受访者表示这是一个问题，而一年前这一比例为 66%。此外，60% 的受访者认为 11 月的选举不会带来一个稳定的内阁。

首席执行官们还担心繁文缛节、员工短缺和税收的增加，大约四分之一的人表示他们明年不会进行任何投资。

与此同时，荷兰初创企业游说团体 TechLeap 也表达了对荷兰营商环境的担忧，特别是削减 30% 税收优惠的决定，该政策被认为是 “保持荷兰竞争力所必需的”。荷兰初创企业和规模型企业的员工中，将近三分之一来自海外。

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