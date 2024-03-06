OPPO K12 手机线稿图曝光，白色真机竖排镜头设计

IT之家 3 月 6 日消息，博主 @数码闲聊站 今日爆料了 OPPO K12 手机的线稿图（海外属于一加新机，此前爆料为一加 Ace 3V，之后进行了修改）。图片显示该手机采用超窄边框直屏、左上角竖排镜头设计，并保留了标志性的三段式静音按键。

今日，一张来源不可考的白色一加手机照片于网络流传，相机 deco 设计与该博主提供的线稿图基本吻合。

该博主此前还爆料了 OPPO K12 手机相关参数，该机型搭载骁龙 7 Gen3 处理器，内存规格有 12G+512GB 的选项，屏幕尺寸为 6.7 英寸，配有 8MP 和 50MP 镜头。该博主宣称，K12 会是 OPPO 的一款走量千元机。

高通去年 11 月发布了骁龙 7 Gen3 处理器，CPU 架构为 1*2.63 GHz +3*2.4 GHz +4*1.8 GHz，GPU 为 Adeno 720，采用台积电 4nm 工艺。

作为参考，上代 OPPO K11 手机在 2023 年 7 月 25 日发布，搭载骁龙 782G 处理器，配备了一颗索尼 IMX890 传感器与 OIS 光学防抖，采用 100W 超级闪充和 5000mAh 大电池，售价 1799 元起。

▲ IT之家 OPPO K11 图赏

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