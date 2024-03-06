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绿米 Aqara 智能墙壁网关 V1、插座 H2 上市，售价 549 元、399 元

2024/3/6 19:56:04 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 3 月 6 日消息，绿米 Aqara 官方今日发布两款新品：智能墙壁网关 V1 以及智能墙壁插座 H2。

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智能墙壁网关 V1

据介绍，绿米 Aqara 智能墙壁网关 V1 采用繁星系列设计，拥有黑、白两种配色。绿米智能墙壁网关 V1 支持 matter、HomeKit 双智能家居协议，实现多平台设备互联互动，同时内置了 Zigbee 网关，能够联动智能窗帘、摄像机以及控制器等类别的智能家居产品，外观采用了 86 底盒造型，方便用户安装上墙。

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绿米 Aqara 智能墙壁网关 V1 还自带红外遥控功能，官方称已适配超 8000 种家电型号，还拥有红外学习能力，通过红外学习能够控制更多传统家居。同时该网关还支持 2.4Ghz / 5Ghz 双频 Wi-Fi 连接，官方称信号和覆盖面积相比上代均提升了 10%。

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IT之家注意到，绿米 Aqara 智能墙壁网关 V1 提供了两种供电方式，除了传统 AC 供电之外，还可以通过 PoE 方式供电，用户可通过 LAN 口实现一条网线解决供电与网络连接。此外，V1 支持一键重启、MagicPair 无感妙连以及 Type-C 充电功能。

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智能墙壁插座 H2

智能墙壁插座 H2，采用磨砂质感材质，提供了深灰配色，官方号称“别墅级”智能插座，拥有 USB-A 和 Type-C 双接口，提供单口 20W 快充，而在同时为多部设备供电时，绿米 Aqara 智能墙壁插座能够提供双口额定 5V 的电压使用。

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绿米 Aqara 智能墙壁插座 H2 支持 App、语音操控，用户可以通过 App 或者语音助手实现设备远程控制以及定时开关；搭配绿米 Aqara 其他智能传感器、开关等设备，可实现“人来灯亮，人走灯灭”的效果。

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绿米 Aqara 智能墙壁插座 H2 还拥有电量统计功能，支持实时电量统计、每周电量统计以及全年电量统计，可以给用户提供全屋日报，方便用户了解家中用电情况。

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此外绿米 Aqara 智能墙壁插座 H2 使用新国标标准，采用了磷铜材质，提供过载保护，拥有独立物理按键，支持一键断电，同时还提供断电记忆，来电后恢复断电前状态。

目前，绿米 Aqara 智能墙壁网关 V1 和智能墙壁插座 H2 已正式开售，官方售价分别为 549 元和 399 元，用户可通过天猫、京东官方旗舰店进行购买。

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