腾势 D9 四座创领版发布：四座布局、后舱独立空间，售 60.06 万元

IT之家 3 月 6 日消息，今日腾势汽车推出了 2024 款腾势 D9，与此同时，腾势汽车还宣布推出腾势 D9 四座创领版，售价 60.06 万元，预计将在第二季度开始交付。

腾势 D9 四座创领版是基于腾势 D9 DM-i 插电混动平台打造的四座豪华 MPV，采用四座布局，并且后舱提供更加私密、独立的空间，动力方面 DM-i 插混系统，与动力数据与在售腾势 D9 DM-i 四驱车型保持一致。

IT之家注意到，腾势 D9 四座创领版的外观设计与腾势 D9 PREMIER 创始版保持一致，都采用了腾势汽车的家族式前脸，头灯组内加入了玫瑰金的装饰元素，增加了时尚感。车身侧面，该车采用了 18 英寸的双色多辐轮毂，突显了豪华气质。

腾势 D9 四座创领版的内饰以浅色调为主，前排布局和普通版车型基本保持一致，除了颜色变化外，座椅包覆材质有所调整。腾势 D9 四座创领版的最大亮点是后舱空间，该车采用了四座布局，后排座椅为两张独立的航空座椅，后舱还配备了一块大尺寸的电视屏幕，还有全景天窗和麂皮材质的顶棚，营造了私密和舒适的氛围。后舱中央还有一个液晶控制屏，可以控制车内的各项功能，两侧还有无线充电面板和升降杯托。

腾势 D9 四座创领版的动力系统与腾势 D9 DM-i 四驱车型相同，都采用了 DM-i 插电混动系统，由一台 1.5T 发动机和前后两个电动机组成，发动机的最大功率为 102 千瓦，前后电动机的最大功率分别为 170 千瓦和 45 千瓦，NEDC 工况纯电续航里程为 180 公里。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。