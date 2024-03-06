索尼 Xperia 1/5 V 手机更新安卓 14 系统：自启动管理、新增闪烁通知

IT之家 3 月 6 日消息，索尼 Xperia 1 V、Xperia 5 V 手机推送安卓 14 操作系统更新（Xperia 1 V 版本为 67.1.F.2.134，Xperia 5 V 版本为 67.1.F.2.134），该版本针对系统进行了优化，带来了部分新功能。
此外，官方表示 Xperia 1 IV 和 Xperia 5 IV 的系统更新还在准备中，将在晚些时候到来。
IT之家将更新内容整理如下：
新功能
屏幕：可定制锁屏状态下的快捷方式；
通知：新增闪烁通知功能，收到新通知时可通过相机闪光灯或屏幕闪烁提示；
摄影大师：视频模式下增加慢动作切换按钮，支持 4K 120fps / FHD 120fps 视频拍摄；
外部监视器：搭配索尼相机流式传输时，1080p 及 4K 分辨率设置下相机音频可传输至手机。
更新与改进
壁纸和样式：新增系统颜色和单色主题；
节电优能：新增自启动管理；
USB：USB 连接模式中新增 PTP 模式；
相机应用：无障碍功能改进；
电池设定“STAMINA 模式”：更新名称为“省电模式”。
据官方介绍，Xperia 1 V 在此次更新中，增加了对摄影大师 App 的 4K 120fps、FHD 120fps 视频大小的支持（Xperia 5 V 此前已支持）。
外部显示器 App 也得到更新，Xperia 1 V 和 Xperia 5 V 用户可以直接在 4K、1080P 分辨率下对推流直播或在内录时进行声音录制。
Xperia V 全系新增支持闪烁通知，当任意消息通知时，Xperia V 系列都能进行屏幕闪烁进行通知。
具体设置路径如下：
Xperia V 系列手机新增支持快捷功能自由设置，最高支持四种功能放置在“快捷方式”上，需要注意的是，该功能原有的“电话”和“相机”功能不可删除。
同时，壁纸设定也得到优化，Xperia V 全系可自由变更“锁屏”和“主屏幕”，颜色中新增“单色模式”。
USB 偏好设置得到了改进，Xperia V 系列手机在 USB 连接模式中新增 PTP 图片传输模式，可方便大容量图片管理、导出。
本次更新还优化了 STAMINA 模式名称，在中文语言环境下，直接显示“省电模式”，方便用户理解。
新增自启动管理，用户可以根据 App 的使用习惯自行调整 App 自启动情况，防止后台 App 占用系统资源，导致耗电、手机性能降低等等情况。
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