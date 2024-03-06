李开复旗下 AI 公司零一万物宣布开源 Yi-9B 模型，号称同系列代码、数学能力最强

IT之家 3 月 6 日消息，“零一万物 01AI”官方公众号今晚发文宣布开源 Yi-9B 模型，官方称其为 Yi 系列模型中的“理科状元”——Yi-9B 是目前 Yi 系列模型中代码和数学能力最强的模型，实际参数为 8.8B，默认上下文长度为 4K tokens。

该模型是在 Yi-6B （使用了 3.1T tokens 训练）的基础上，使用了 0.8T tokens 进行继续训练，数据截至 2023 年 6 月。

据介绍，在综合能力方面（Mean-All），Yi-9B 的性能“在尺寸相近的开源模型中最好”，超越了 DeepSeek-Coder、DeepSeek-Math、Mistral-7B、SOLAR-10.7B 和 Gemma-7B。

代码能力方面（Mean-Code），Yi-9B 的性能仅次于 DeepSeek-Coder-7B，超越了 Yi-34B、SOLAR-10.7B、Mistral-7B 和 Gemma-7B。

在数学能力方面（Mean-Math），Yi-9B 的性能仅次于 DeepSeek-Math-7B，超越了 SOLAR-10.7B、Mistral-7B 和 Gemma-7B。

在常识和推理能力方面（Mean-Text），Yi-9B 的性能与 Mistral-7B、SOLAR-10.7B 和 Gemma-7B 不相上下。

官方更称，Yi-9B（BF 16） 和其量化版 Yi-9B（Int8）都能在消费级显卡上轻松部署，使用成本较低，开发者友好。

据IT之家此前报道，该公司由李开复创新工场董事长兼 CEO 带队创办，此前已已推出 Yi-34B 和 Yi-6B 两个开源大模型，号称对学术研究完全开放，同步开放免费商用申请。

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