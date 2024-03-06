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首页 > 鸿蒙之家>鸿蒙新闻

快手与华为达成合作，启动鸿蒙星河版原生应用开发

2024/3/6 21:21:57 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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感谢IT之家网友 索伦森纳礼一阳 的线索投递！

IT之家 3 月 6 日消息，HarmonyOS 官微刚刚宣布，快手将全面拥抱鸿蒙生态，启动快手 App 鸿蒙原生应用开发。据悉，快手将为鸿蒙生态带来“更丰富的内容生态”和“领先的短视频社交服务能力”，HarmonyOS 也为数亿快手用户带来“全场景短视频社交新体验”和“更流畅、智能、便捷的生活服务”。

今年 1 月，快手董事长兼 CEO 程一笑在内部信中透露，2023 年，快手实现了公司上市以来的首次集团层面整体盈利。2023 年第一季度，快手提前实现了公司上市以来的首次集团层面整体盈利。在当年 6 月举行的公司 12 周年庆活动上，程一笑现场宣布给每一位员工派发“盈利利是红包”。

至于短视频的另一巨头 —— 抖音在适配鸿蒙原生应用方面的动作，据IT之家此前报道，去年 11 月，抖音已经上线鸿蒙相关职位。字节跳动上线了“大前端高级开发工程师”一职，主要负责抖音大前端基础工程与架构设计、大前端基础设施建设。该岗位需要有前端工程化经验，熟悉 JavaScript / TypeScript 语言，有代码洁癖；有 Android Compose、iOS SwiftUI、鸿蒙 ArkTs 开发经验者优先。

IT之家附目前已官宣适配原生鸿蒙的主要应用或厂商，包括但不限于：

  • IT之家（已启动）

  • 同程旅行（已启动）

  • 开心消消乐（已完成）

  • 美团（已启动）

  • 去哪儿（已启动）

  • 新浪微博（已启动）

  • 石墨文档（已完成）

  • 钉钉（已启动）

  • 飞常准（已启动）

  • 小红书（已完成 Beta 版）

  • B站（已启动）

  • 向日葵（已启动）

  • 58 同城（已启动）

  • 安居客（已启动）

  • 高德地图（已启动）

  • 快看漫画（已启动）

  • 得到（已启动）

  • 浙江传播大脑（已启动）

  • 奥维互动地图（已启动）

  • 小牛电动（已签约）

  • 软通动力（已签约）

  • 《三国杀》系列游戏（已完成）

  • 《倩女幽魂手游》（已完成）

  • 建设银行（已启动）

  • 麦当劳（已启动）

  • 支付宝（已启动）

  • 同花顺（已完成 Beta 版）

  • 交通银行（已启动）

  • HiPaint（已启动）

  • 易车（已启动）

  • 平安金管家（已启动）

  • 网易游戏（已启动）

  • 洪恩识字（已完成）

  • 米哈游（已启动）

  • 喜马拉雅（已完成）

  • 云闪付 App（已启动）

  • 蜻蜓 FM（已完成 Beta 版）

  • 叮咚买菜（已启动）

  • 扫描全能王（已启动）

  • 360 浏览器（已完成）

  • 360 天气大师（已完成）

  • 搜狐集团（已启动）

  • 航旅纵横（已完成核心版本开发）

  • 爱奇艺（已完成 Beta 版）

  • 中国移动 App（已启动）

  • 下厨房 App（已启动）

  • 万达酒店及度假村（已启动）

  • 京东（已启动）

  • 淘宝（已启动）

  • 央视新闻（已启动）

  • 看看新闻（已启动）

  • 随申办（已启动）

  • 浙里办（已启动）

  • 得物（已启动）

  • 顶新国际集团（含集享联盟、Fa 米家、德克士，已启动）

  • 《植物大战僵尸 2》手游（已启动）

  • 广西视听（已启动）

  • 辞海（已启动）

  • 墨迹天气（已启动）

  • 快手（已启动）

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关键词：快手鸿蒙原生鸿蒙星河

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