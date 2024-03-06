快手与华为达成合作，启动鸿蒙星河版原生应用开发

IT之家 3 月 6 日消息，HarmonyOS 官微刚刚宣布，快手将全面拥抱鸿蒙生态，启动快手 App 鸿蒙原生应用开发。据悉，快手将为鸿蒙生态带来“更丰富的内容生态”和“领先的短视频社交服务能力”，HarmonyOS 也为数亿快手用户带来“全场景短视频社交新体验”和“更流畅、智能、便捷的生活服务”。

今年 1 月，快手董事长兼 CEO 程一笑在内部信中透露，2023 年，快手实现了公司上市以来的首次集团层面整体盈利。2023 年第一季度，快手提前实现了公司上市以来的首次集团层面整体盈利。在当年 6 月举行的公司 12 周年庆活动上，程一笑现场宣布给每一位员工派发“盈利利是红包”。

至于短视频的另一巨头 —— 抖音在适配鸿蒙原生应用方面的动作，据IT之家此前报道，去年 11 月，抖音已经上线鸿蒙相关职位。字节跳动上线了“大前端高级开发工程师”一职，主要负责抖音大前端基础工程与架构设计、大前端基础设施建设。该岗位需要有前端工程化经验，熟悉 JavaScript / TypeScript 语言，有代码洁癖；有 Android Compose、iOS SwiftUI、鸿蒙 ArkTs 开发经验者优先。

IT之家附目前已官宣适配原生鸿蒙的主要应用或厂商，包括但不限于：

IT之家（已启动）

同程旅行（已启动）

开心消消乐（已完成）

美团（已启动）

去哪儿（已启动）

新浪微博（已启动）

石墨文档（已完成）

钉钉（已启动）

飞常准（已启动）

小红书（已完成 Beta 版）

B站（已启动）

向日葵（已启动）

58 同城（已启动）

安居客（已启动）

高德地图（已启动）

快看漫画（已启动）

得到（已启动）

浙江传播大脑（已启动）

奥维互动地图（已启动）

小牛电动（已签约）

软通动力（已签约）

《三国杀》系列游戏（已完成）

《倩女幽魂手游》（已完成）

建设银行（已启动）

麦当劳（已启动）

支付宝（已启动）

同花顺（已完成 Beta 版）

交通银行（已启动）

HiPaint（已启动）

易车（已启动）

平安金管家（已启动）

网易游戏（已启动）

洪恩识字（已完成）

米哈游（已启动）

喜马拉雅（已完成）

云闪付 App（已启动）

蜻蜓 FM（已完成 Beta 版）

叮咚买菜（已启动）

扫描全能王（已启动）

360 浏览器（已完成）

360 天气大师（已完成）

搜狐集团（已启动）

航旅纵横（已完成核心版本开发）

爱奇艺（已完成 Beta 版）

中国移动 App（已启动）

下厨房 App（已启动）

万达酒店及度假村（已启动）

京东（已启动）

淘宝（已启动）

央视新闻（已启动）

看看新闻（已启动）

随申办（已启动）

浙里办（已启动）

得物（已启动）

顶新国际集团（含集享联盟、Fa 米家、德克士，已启动）

《植物大战僵尸 2》手游（已启动）

广西视听（已启动）

辞海（已启动）

墨迹天气（已启动）

快手（已启动）

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