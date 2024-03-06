消息称B站新设自研游戏发行部，为一级部门

IT之家 3 月 6 日消息，据雪豹财经社报道，哔哩哔哩（B站）3 月 4 日发布内部邮件，宣布成立新的一级部门 —— 自研游戏发行部，由陈彤蓬 (花名：二猴哥哥) 负责，直接向公司 CEO 陈睿汇报。此举旨在为公司内的游戏研发团队提供支持、推进‘研运一体’的组织工作方式，并推动游戏自研业务的发展。

陈彤蓬拥有丰富的二次元游戏运营发行经验，曾任职于腾讯和米哈游，先后担任过《崩坏 3》国服产品运营负责人、《原神》全球产品运营负责人，以及腾讯国际业务品牌 Level Infinite 的发行制作人，负责《幻塔》的双端全球发行工作。

IT之家注意到，近年来，B站一直在加码自研游戏业务，但尚未交出一份令人满意的答卷。2022 年，陈睿亲自下场负责游戏业务，并进行了一轮组织架构调整，将“游戏发行事业部”更名为“游戏发行中心”，承担公司自研和代理游戏的发行工作，并由陈睿兼任总经理。

在陈睿接手游戏业务后的一年多时间里，B站先后上线了多款二次元自研游戏，但表现平平。据财报数据，2023 年第三季度，B站游戏收入占比为 17.1%，同比下跌，拖累了公司整体业绩表现。

陈睿在 2023 年 Q3 财报电话会上表示，目前游戏市场已进入标准的存量竞争阶段，新产品只有做到最好或做出明显差异化，才有机会从竞争中胜出。B站砍掉了部分不符合市场要求、不能挣钱的项目，未来会把资源集中在更有市场竞争力的项目上。

陈彤蓬的加盟，或许能为B站二次元游戏的研发和发行注入新的活力。她曾主导过多款二次元游戏的运营发行工作，与B站自研重点投入的方向比较契合。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。