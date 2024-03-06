马斯克：SpaceX 星舰重型火箭第三次试飞正在准备中

IT之家 3 月 6 日消息，SpaceX 创始人埃隆・马斯克近日在 X 平台转发了自家公司为星舰火箭试飞开展加注推进剂测试工作的帖子，并在配文中宣布，星舰正在为第三次试飞做准备。而在近期的一次采访中，马斯克则表示 SpaceX 的第三次星际飞船试飞可能会在 3 月初发射。

据美国“太空”新闻网（SPACE）报道，星舰已经通过了关键的燃料测试，为备受瞩目的世界最大火箭的第三次发射尝试奠定了基础。这枚闪闪发光的不锈钢火箭及其超重型助推器高 400 英尺（122 米），在最近的发射演练中装满了超过 1 千万磅的液态甲烷、液态氧推进剂。

据IT之家今年 2 月报道，SpaceX 公司正紧锣密鼓地筹备其巨型星舰的第三次试飞，并发布了一组照片作为佐证。SpaceX 在 2 月 10 日晚上将两个巨大的部件 —— 超级重型助推器和 50 米高的星舰上层，堆放在了 Starbase 的轨道发射架上。这项工作是在为星舰的第三次测试飞行做准备，SpaceX 计划在未来几周内进行发射，前提是美国联邦航空管理局（FAA）的许可证及时到位。

而在今年 1 月，SpaceX 曾表示最快 2 月开启第三次 Starship 星舰飞行测试。

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