索尼发布新款 TOUGH 三防 CFexpress Type B 存储卡，售价 4399 元起

IT之家 3 月 6 日消息，索尼（中国）今日发布高性能大容量 TOUGH 三防规格 G 系列 CFexpress Type B 存储卡 CEB-G480T 和 CEB-G240T。

两款存储卡新品的存储容量分别为 480GB 与 240GB，均支持最高 1850MB/s读取速度，最高写入速度分别达到 1750 MB/s和 1600 MB/s。兼具 TOUGH 三防规格，抗弯折和抗跌落表现出色，拥有 5 倍的抗跌落强度和 3 倍的抗折强度。同时，索尼 CEB-G480T 和 CEB-G240T 存储卡具有耐寒耐热、抗 X 射线、抗静电和抗紫外线等的特性。

索尼 CEB-G480T 和 CEB-G240T 存储卡支持通过 CFexpress Type B 读卡器 MRW-G1（需另购）快速将数据传输至电脑，使用户可更高效地处理拍摄素材，提升工作效率。

为了保护用户的数据安全，进一步完善保障方案，两款存储卡同样支持通过 Media Scan Utility 软件进行存储卡寿命检测及数据恢复。搭配 MRW-G1 读卡器（需另购），软件可自动扫描 CFexpress Type B 存储卡，提供存储卡状态和剩余空间等信息。用户还可以通过 Memory Card File Rescue 软件恢复意外删除的照片和视频等数据。

IT之家从官方获悉，两款存储卡新品将于 2024 年 4 月上市，480GB 建议零售价为 6,999 元，240GB 建议零售价为 4,399 元。

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