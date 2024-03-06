苹果发布 19 分钟短片《午夜》：由三池崇史执导，用 iPhone 15 Pro 拍摄

IT之家 3 月 6 日消息，苹果公司今日在其日本 YouTube 频道发布了一部由知名导演三池崇史执导、时长 19 分钟的短片《午夜》。这部影片全程使用 iPhone 15 Pro 拍摄，改编自日本漫画大师手塚治虫一部鲜为人知的作品。

据IT之家了解，《午夜》的故事围绕着一位名为“午夜”的深夜出租车司机展开。由日本演员贺来贤人饰演的午夜穿梭于霓虹闪烁的东京街头，为有需要的人提供帮助。影片中，他将遇到由加藤小夏饰演的一位年轻女性，这位女性正努力接手亡父的卡车运输生意，却遭到由知名演员小泽征悦饰演的反派黑帮势力阻挠。

据悉，这部影片由苹果公司委托拍摄，旨在展示 iPhone 15 Pro 的低光视频拍摄能力。三池崇史导演已执导过超过 100 部长片，他表示执导这部影片既是荣幸又是挑战。

手塚治虫先生是漫画界的神话级人物，能用 iPhone 来诠释他的作品，我感到非常荣幸。在拍摄过程中，我自然而然地开始思考如何利用 iPhone 的独特功能，超越传统电影的拍摄手法。我真切地感受到，iPhone 能够做到传统电影摄影机无法做到的事情。

三池崇史导演特别称赞了 iPhone 15 Pro 的“电影模式”功能，称其为“神奇的功能”。他还对拍摄完成后可以改变焦点功能赞不绝口，并表示希望未来能看到更多此类超越传统摄影器材的“变革性功能”。

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