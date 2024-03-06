东风日产中大型 SUV 新车探陆上市：限时 21.28 万元起售，车长超 5.1 米

IT之家 3 月 6 日消息，今天有多款新车型上市，包括已在今年 1 月开启预售的东风日产探陆。该车提供 5 种配置、6/7 座布局，售价区间与预售价区间维持一致，均为 23.98-27.98 万元。与此同时，官方还推出了“限时诚意价”，将售价区间拉低至 21.28-27.48 万元。IT之家附价格信息：

两驱智尚版 七座：23.98 万元，“诚意价”21.28 万元

两驱智享版 七座：25.98 万元，“诚意价”23.28 万元

四驱智驾版 七座：27.98 万元，“诚意价”25.28 万元

四驱智驾版 六座：27.98 万元，“诚意价”25.28 万元

四驱智尊版 六座：30.18 万元，“诚意价”27.48 万元

该车采用“NEO-DAQI”（新大气）的设计理念，号称将日产汽车现代化的先进设计与现代中国美学相结合，以适应中国消费者的生活方式。其长宽高分别为 5130/1981/1767mm，轴距 2900mm，6 座版本第 2 排两个独立座椅的体验类似 MPV，配备 NAPPA 真皮座椅，可以迎合一部分二胎家庭。

内饰方面，新车中控台配备了双 12.3 英寸大屏和彩色 10.8 英寸 HUD，搭载了最新的 NISSAN Connect 超智联 2.0 系统，预装爱奇艺、酷狗音乐、车载听书以及车载 KTV 等应用，配备三幅式的多功能方向盘，同时还保留了大量的物理按键。

动力方面，新车搭载了 2.0T 涡轮增压发动机，匹配采埃孚 9AT 手自一体变速箱，和英菲尼迪 QX60 同源，最大功率 185 千瓦，最大扭矩 371 牛・米；该车还采用适时四驱系统，提供全地形六模式的四驱选项，包括自动、经济、运动，沙地、泥地和雪地等模式。

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