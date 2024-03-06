北京汽车全新一代 BJ30 官图发布，定位“轻越野”SUV

IT之家 3 月 6 日消息，北京汽车官方公布了旗下“轻越野”SUV 新车 —— 全新一代 BJ30 的官图，并预告称该车即将正式亮相。该车外观采用“方盒子”造型，设计较为独特，采用了大量的撞色设计，配备悬浮式车顶，预计将主打年轻市场。

从官图可以看到，该车采用环形前灯组设计，前格栅形成被嵌入在灯带中的视觉效果，搭配竖向尾灯，进一步增强了新车的识别度。

据工信部此前申报信息显示，该车长宽高分别为 4730/1910/1757（1790）mm，轴距为 2820mm。动力方面，新车将搭载由北京汽车动力总成有限公司所生产型号为 A156T2H 的 1.5T 发动机，最大功率为 138 千瓦。

而从官方预告的“魔核混动”“超级电四驱”等信息来看，新车将提供混合动力版本。

值得一提的是，同属于北京汽车的 BJ60 曾一度传出推出增程车型的消息，不排除 BJ30 也会配备增程系统的可能。据IT之家此前报道，BJ60 增程版实车曾在去年 11 月曝光，其搭载由北京汽车动力总成有限公司提供的型号为 A156T2H 的 1.5T 发动机为增程器，该增程器最大功率为 138 千瓦，最高车速为 180 公里 / 小时，电池为镍钴锰三元锂蓄电池组，充电接口位于车身右后侧。

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