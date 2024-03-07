小米蓝牙音箱今日开售：支持澎湃智联、360° 全向出音，售价 499 元

IT之家 3 月 7 日消息，小米蓝牙音箱将于今天上午 10 点开售，原价 599 元，首销到手价 499 元。

据介绍，小米蓝牙音箱内置 5 单元旗舰声学配置，声学架构号称“专为户外场景研发”，采用双高频单元 + 跑道型中低频单元组合，支持 360° 全向出音。其扬声器总功率高达 40W，音量可达 93dB。其支持蓝牙 5.3，且支持 LHDC 音乐播放。

该产品接入小米澎湃智联，能够与小米澎湃 OS 手机操作系统深度联动，支持 NFC 触碰连接、2 部手机同时连接（IT之家注：轮换播放源）。两台小米蓝牙音箱还可组成立体声，支持与小米蓝牙音箱 Mini 串联组合，最高可串联 8 台。

产品正面 12 颗灯珠组成氛围条形灯带，播放音频时自由切换内置 4 种灯效供随心变换，可通过“米家 App”自由调色。

该音箱经由哈曼 AudioEFX 音频软件调音，内置升级的小米创新自研计算音频，在原有基础上可通过音频偏好测试，适配并存储个人听感“Xiaomi Audio ID”，官方表示能够“让每次音频播放都自成风格”。

此外，该产品还支持 IP67 级防尘防水，机身采用耐磨织料，户外使用可抗磨、耐划痕。其内置 4800mAh 电池，满电支持 17 小时续航、Type-C 22.5W 快充，还可作为充电宝应急使用。

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