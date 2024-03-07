realme 真我 GT5 Pro 手机推出 AIGC 消除功能

IT之家 3 月 7 日消息，realme 中国区总裁徐起日前宣布，真我 GT5 Pro 手机将在本月迎来 AIGC 消除功能的 OTA 升级。评论区有网友反馈，目前已经更新。

AIGC 全称是 Artificial Intelligence Generative Content，即人工智能生成内容。AIGC 消除功能可以智能识别图片内容，消除多余元素，生成更加自然干净的图片。

IT之家注意到，OPPO 近期多次提到 AI 领域。龙年除夕夜前，OPPO 官方宣布向超千万用户推送 ColorOS AI 新春版，升级覆盖机型包括 Find X7 系列、Reno10 系列、Find X6 系列、Find N3 系列、一加 12、一加 11、一加 Ace 3、Reno11、Reno11 Pro、一加 Ace 2、Ace 2 Pro 等近 20 款机型。

据介绍，ColorOS AI 新春版重点加码了 AI 方面的体验，包括 AI 消除、新小布助手、AI 通话摘要等，其他方面，还包括新春水印、禁用摇一摇广告、黑屏指纹解锁等。此外，ColorOS 全新小布助手也加入了小布 AI 贺卡、小布照相馆等功能。

真我 GT5 Pro 发布于去年 12 月，搭载骁龙 8 Gen 3 处理器，首发极客性能面板 2.0，首次开放 GPU+CPU 双调度，配备 5400mAh 电池，支持 100W 有线快充以及 50W 无线快充。

屏幕方面，真我 GT5 Pro 采用 6.78 英寸 2780×1264 OLED 屏幕，最高峰值亮度 4500nit，手动亮度至高 1000nit、全局亮度至高 1600nit，支持 2160Hz PWM 调光、高亮度 DC 调光、144Hz 刷新率、2160Hz 瞬时触控、20000 级调光、自定义刷新率。

影像方面，真我 GT5 Pro 后置 50MP 主摄（IT之家注：索尼 LYT-808，1/1.4"，OIS）+ 8MP 超广角微距（索尼 IMX355）+ 50MP 潜望长焦（索尼 IMX890），支持长焦微距。前置 32MP（索尼 IMX615）摄像头。

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