微信发布“朋友圈违规避坑指南”：涉及虚拟货币、售卖 POS 机等

IT之家 3 月 7 日消息，微信安全中心日前发布“朋友圈违规避坑指南”，提醒用户避免上当受骗。

微信称，朋友圈是个分享交流的社交场景，好友之间，可以时刻分享生活和乐趣。可是有些人却盯上了朋友圈具有即时的曝光性，想利用它发布违法违规性质的营销信息，从中牟取利益，这种行为属于恶意营销行为。不仅给正常社交的用户造成了严重的骚扰，还可能会导致他们上当受骗。

微信表示，用户需要遵守《腾讯微信软件许可及服务协议》及相关法律法规的规定，发送的内容如违反相关规定，一经发现，腾讯将根据违规程度对微信账号采取相应的处理措施，并有权拒绝向违规账号主体提供服务。

其中，用户不得制作、复制、发布、传播法律法规禁止的内容；没有相应事实基础的不实信息；带有欺诈性质的信息等内容。IT之家附部分内容（包括但不限于）：

提供套现、投资、贷款等服务

少数用户在朋友圈发布可以通过伪造相关材料等非法手段代取公积金的营销信息。通过“百分百提取成功、在职离职都可办理”等诱惑性话术进行引流，利用不法途径和手段提供公积金代取服务属于违法违规行为。

少数用户在朋友圈发布数字挖矿、技术开发、挖矿教程等非法营销信息。利用“稳赚不赔、快速回本、天天变现、币值只涨不跌”等诱导性话术进行引流，通过发行虚拟货币、提供虚假平台及其衍生服务等方式进行非法集资、传销、欺诈等属于违法违规行为。

少数用户在朋友圈发布利用房产抵押、汽车抵押、身份证抵押等方式进行非法借贷的营销信息。通过“不看征信‬、利息低、额度高、当天放款、抵押即可放款”等诱导性话术进行引流，利用非法手段提供网络贷款服务属于违法违规行为。不法分子继而达到非法占有他人财产的目的。

少数用户在朋友圈发布售卖 POS 机、扫码套现等违法营销信息。利用“新型 POS 机不跳码、一秒到账、100% 定位本地商户、信用提额”等诱惑性话术进行引流售卖套现设备及服务，通过虚假交易的手段提高额度、套取现金从中牟利等属于违法违规行为。

窃取公民隐私

少数用户在朋友圈发布贩卖居民身份证、私查个人档案、个人资产、定位信息、监听器、针孔摄像头等侵犯个人隐私信息及设备的非法营销信息。通过“一张照片就可以查出所有信息、所有信息保真、出轨证明利器”等诱导性话术进行引流营销，买卖他人居民身份证及隐私信息、销售专用窃听、窃照专用器材等属于违法违规行为。

野生动物交易

少数用户在朋友圈发布东北虎鞭、中华鲟、穿山甲、象牙、鳄鱼皮、猞猁猫成衣、金钱鳖花胶等非法营销信息。利用“稀有物品、货物保真、现货、价格优惠、强身健体”等引导性话术进行引流营销，私自进行野生动物交易和野生动物违禁品制作等属于违法违规行为。

提供交通服务

少数用户在朋友圈发布汽车牌交易、违章消分、组装车辆、走私车交易等非法营销信息。通过“快速处理全国大货车小汽车违章、有各地车辆号码资源”等诱导性话术进行引流营销，发布买卖或代购车牌靓号、售卖走私非法车辆及相关服务等属于违法违规行为。

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