京东 PLUS 会员权益新增“专享立减”，与“最高 3% 返还京豆”二选一

IT之家 3 月 7 日消息,京东 PLUS 会员今天新增了一项“专享立减”权益,全品类覆盖,无门槛立减,不限次数,不限额度,多买多省,而且还可以与满减、券、百亿补贴等所有优惠叠加。

IT之家通过京东官方获悉,这一功能与之前的“最高 3% 返还京豆”权益不能同时享受,不过用户也可以手动选择切回原有“0.5%-3% 返还京豆”权益(每年累计上限 500 元,每季度 120 元,每月 40 元)。

如果用户选择切回“最高 3% 返利”状态,则不享有“专享立减”权益,即购物时不展示专享立减优惠标识及优惠金额,结算时不立减。

值得一提的是,这一功能目前似乎只支持部分商品,所以如果您购买商品时无专享立减活动,则会按照购买宣传返豆比例为您正常返还京豆,暂不支持价保申请。

除此之外,IT之家发现“专享立减”支持所有正式 PLUS 会员(包括 PLUS 年卡会员、PLUS 季卡会员、PLUS 月卡会员、PLUS 青春卡会员,不包括 PLUS 试用会员),而“最高 3% 返还京豆”权益不包含 PLUS 青春卡会员。

参考资料:

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。