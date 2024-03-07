京东 PLUS 会员权益新增“专享立减”，与“最高 3% 返还京豆”二选一

IT之家 3 月 7 日消息，京东 PLUS 会员今天新增了一项“专享立减”权益，全品类覆盖，无门槛立减，不限次数，不限额度，多买多省，而且还可以与满减、券、百亿补贴等所有优惠叠加。

IT之家通过京东官方获悉，这一功能与之前的“最高 3% 返还京豆”权益不能同时享受，不过用户也可以手动选择切回原有“0.5%-3% 返还京豆”权益（每年累计上限 500 元，每季度 120 元，每月 40 元）。

如果用户选择切回“最高 3% 返利”状态，则不享有“专享立减”权益，即购物时不展示专享立减优惠标识及优惠金额，结算时不立减。

值得一提的是，这一功能目前似乎只支持部分商品，所以如果您购买商品时无专享立减活动，则会按照购买宣传返豆比例为您正常返还京豆，暂不支持价保申请。

除此之外，IT之家发现“专享立减”支持所有正式 PLUS 会员（包括 PLUS 年卡会员、PLUS 季卡会员、PLUS 月卡会员、PLUS 青春卡会员，不包括 PLUS 试用会员），而“最高 3% 返还京豆”权益不包含 PLUS 青春卡会员。

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