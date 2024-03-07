微软推出编程语言 TypeScript 5.4：引入 NoInfer 实用类型等诸多新功能 / 新特性

IT之家 3 月 7 日消息，微软今天宣布推出 TypeScript 5.4 版本更新，为软件开发人员带来了大量更新，包括引入了 NoInfer 实用程序类型、检查导入属性等等。

IT之家简要附上 TypeScript 5.4 主要功能改进：

在最后一次分配后，闭合时保留 Narrowing 功能。

新增 NoInfer 实用程序类型

Object.groupBy 和 Map.groupBy

在 --moduleResolution bundler 和 --module preserve 中支持调用 require ()

已检查的导入属性和 Assertions

添加缺失参数的快速修复方法

子路径导入的自动导入支持

即将引入 5.5 版本 Deprecations

TypeScript 是一种构建在 JavaScript 基础上的编程语言。新版本的安装非常简单，你可以从 NuGet 或 npm 获取，只需使用以下命令即可：

npm install -D typescript

随着 TypeScript 5.4 的发布，微软将注意力转向了 TypeScript 5.5。根据路线图，测试版将于 4 月 16 日发布，候选发布版将于 6 月 4 日发布，最终发布版将于 6 月 18 日发布。

该公司表示，还可以通过 npm 运行 TypeScript 5.4 的 Nightly 版本，不过这些版本没有经过充分测试，可能存在重大 Bug：

npm install -D typescript@next

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