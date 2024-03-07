哪吒 L 汽车宣布 4 月开始交付，可选增程、纯电双版本

IT之家 3 月 7 日消息，哪吒汽车 CEO 张勇宣布，哪吒 L 车型将于 4 月开始交付，产品配置仍在持续讨论中。

该车定位中大型 SUV，采用五座布局，基于山海平台打造，提供纯电版与增程版两种动力形式可选。

哪吒 L 的真车图此前已经公布，已知有黑、白、粉三种配色。该车配备三段式的 LED 日间行车灯组，采用“L”的大灯设计，并采用隐藏式门把手设计来降低风阻，可选装行李架、单色车身。

IT之家从申报信息获悉，哪吒 L 车身尺寸为 4770x1900x1660mm，轴距 2810mm，纯电版本搭载 170kW 无锡中车时代电驱科技有限公司电机，配有蜂巢能源电池。

增程版本搭载型号为 H15R 的发动机，净功率为 65kW，1499ml 排量，同样是蜂巢能源电池。

▲ 图源 InsideChinaAuto，下同

此前，X 平台博主 InsideChinaAuto 带来了这款新车的内饰照片。从图上可以看到，哪吒 L 采用环抱式座舱设计，车内搭载大尺寸双联屏以及车载冰箱，内饰采用浅色简约设计。此外，哪吒 L 车型还为后排老板座配备了小桌板，双腿与座椅之间的空间还算舒适。

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