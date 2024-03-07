台积电 2023 年获中国大陆、日本政府补贴 475.45 亿元新台币，同比增长 5.74 倍

IT之家 3 月 7 日消息，台积电财报数据显示，2023 年台积电日本子公司 JASM 及中国南京子公司取得了大量补助款。

数据显示，台积电 2022 年取得日本和中国大陆政府补助款约 70.51 亿元新台币（IT之家备注：当前约 16.08 亿元人民币），而 2023 年从日本和中国大陆获得的补助款达 475.45 亿元新台币（当前约 108.4 亿元人民币，台积电并未说明分别获得多少），同比增长 404.94 亿元，增幅达 5.74 倍，后续仍有望从日本政府取得更多补贴，以及美国及德国政府新补贴。

台积电指出，日本、中国大陆官方的补助款主要是用于补贴台积电取得不动产、建置厂房及购置设备等相关成本，当中亦包含兴建厂房及生产营运的部分补贴费用。

▲ 图源：台积电

台积电上个月还宣布将兴建熊本第二工厂，日本经产省大臣斋藤健对外指出，日本政府已经确定将补助台积电 7320 亿日元（当前约 352.82 亿元人民币），这意味着台积电 2024 年将从日本政府取得更多补助。

先前延期的台积电美国亚利桑那州一厂预计 2025 年投产，投资规模达 400 亿美元（当前约 2880 亿元人民币），台积电预计后续将有机会取得美国政府建厂补贴。业界认为，若美国政府能够大手笔补贴，将能够大大提高台积电后续新厂的意愿。

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